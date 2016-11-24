Niçin Okumalıyız? // Hergé

Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. Öyleyse soruyoruz: Siz Tenten'in yaratıcısı Hergé'yi niçin okuyorsunuz?

1. Bütün yapıtları hızlandırılmış 20. Yüzyıl tarihi olduğu ve yüzyılın izdüşümü olarak okunabildiği için.



2. Jules Verne’den miras aldığı macera duygusunu, son kertede yaşatmayı başardığı; tartım, atmosfer, kurgu, karakter hemen her açıdan ‘macera’ janrını yeniden tanımladığı için.



3. Yarattığı ölümsüz karakterin şahsında yüzyılın bütün kirlerine bulaşmış, bütün kötülüklerinden -mümkünse bu eğer- sıyrılmış olduğu için.

Görsel: Aslı Yazan