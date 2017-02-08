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    08-02-2017

						
Niçin Okumalıyız? // Jane Austen

						

						

							
							

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Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. Öyleyse soruyoruz:  Siz Jane Austen'ı niçin okuyorsunuz?
 
 
 
 
1.       “Ciddi meseleleri efendiler yazsın, ben kendi dünyamı anlatacağım,” diyerek kinayeli bir iddiasızlıkla aşk, evlilik, para, roman sanatı gibi son derece ciddi meseleleri hünerle eserlerinin başlıca konusu ettiği için.
 

2.       Sıklıkla söylendiği gibi “aklını aşk ve evlilikle bozmuş kadın karakterler” yaratırken aslında aşk romanı türünü son derece gerçekçi bir hicve dönüştürdüğü için.
 

3.       Karakter yaratma, diyalog yazma; çok konuşma ve sessizlik, keder ve yaşam sevinci, hayal ve gerçeklik arasında hayranlık uyandırıcı bir ritm yakalama konusunda ders verdiği için.
 
 
 
 


Görsel: Aslı Yazan
 
 
						

						

						
						

							
							

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Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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