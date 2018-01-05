Niçin Okumalıyız? // Jules Verne

Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. Öyleyse soruyoruz: Siz Jules Verne'i niçin okuyorsunuz?

1. Hayal gücünün sınırlarını zamanın teknolojisinin ve ulaşım koşullarının 'fersah fersah' ilerisine taşıdığı için.



2. İnsanoğlunun bilinmeyene veya ulaşılamayanı keşfetme güdüsünün, önüne çıkan tüm doğal, sosyolojik hatta siyasi engelleri sonuna kadar zorlayarak aşmaya çalıştığını anlattığı için.



3. Bilim ve teknolojinin, yerleşik ve kalıplaşmış inanış ve gelenekleri, ideolojik ve sosyal dogmaları değiştirdiğini veya ortadan kaldırdığını gösterdiği için.

Görsel: Kürşat Çetiner