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    25-05-2018

						
Philip Roth’u en çok etkileyen 15 kitap

						

						

							
							

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22 Mayıs günü, 85 yaşında hayatını kaybeden ABD’li yazar Philip Roth, New Jersey eyaletinin Newark şehrinin en tanınmış isimlerinin başında geliyordu. Bu kentte doğan dünyaca ünlü yazar, 3.500 kitaptan oluşan kişisel koleksiyonunu ölümünün ardından Newark Halk Kütüphanesi’ne bağışlayacağını geçtiğimiz yıllarda açıklamıştı.
 
 
2016 yılında Zadie Smith’in gerçekleştirdiği bir konuşmayla duyurulan bu bağış vesilesiyle yapılan röportajlarda, Roth kendi kitaplığından seçtiği, onda en çok etki bırakan 15 romanın adını vermiş ve bu kitapları ilk kez okuduğunda kaç yaşında olduğunu da paylaşmıştı.

Listeye bakınca, Philip Roth’un Rus klasiklerinin en popülerleriyle bile epey geç yaşta tanıştığını gözlemlemek mümkün. Belki de, klasiklerden eksiklerimizi kapatmak için hiçbir zaman geç değil!
 
 
 
İşte Philip Roth’u en çok etkileyen 15 kitap
 

Citizen Tom Paine – Howard Fast (14 yaşındayken okumuştu)

Finnley Wren –  Philip Wylie (16 yaşındayken okumuştu)

Look Homeward Angel – Thomas Wolfe (17 yaşında okumuştu)

Çavdar Tarlasında Çocuklar – J.D. Salinger (20 yaşında okumuştu)

The Adventures of Augie March – Saul Bellow (21 yaşında okumuştu)

Silahlara Veda – Ernest Hemingwat (23 yaşında okumuştu)

Çırak – Bernard Malamud (24 yaşında okumuştu)

Madame Bovary – Gustave Flaubert (25 yaşında okumuştu)

Ses ve Öfke – William Faulkner (25 yaşında okumuştu)

Dava – Franz Kafka (27 yaşında okumuştu)

Düşüş – Albert Camus (30 yaşında okumuştu)

Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski (35 yaşında okumuştu)

Anna Karenina – Leo Tolstoy (37 yaşında okumuştu)

Caniko – Colette (40 yaşında okumuştu)

Krokodil Sokağı – Bruno Schulz (41 yaşında okumuştu)
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Open Culture & Forward
 
 
						

						

						
						

							
							

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