Podcast // Kırlangıç Çığlığı'ndan tadımlık bir bölüm

"Acıyı gördüm. Gözlerinin ortasında bir çiçek gibi büyüyen irisin önce ağır ağır büzülmesini, ardından çığlık gibi ansızın patlamasını gördüm. Titreyen dudaklar, bal mumuna dönüşen yüzleri, çöken yanakları, irileşen elmacık kemiklerini, birer mağara gibi derinleşen göz çukurlarını, kurumuş ağızların içinde pelteleşen dilleri gördüm."
Ahmet Ümit'in unutulmaz karakteri Başkomser Nevzat, bir seri katil hikayesiyle dönüyor... Yayımlanır yayımlanmaz okurların büyük ilgi gösterdiği Kırlangıç Çığlığı romanının başlangıç bölümünü, Ahmet Ümit, SabitFikir okurları için seslendirdi...
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