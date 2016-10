Sergi // Hareket, hareketsizlik ve okuma eylemi

Geçtiğimiz eylül, dünyanın belki de en ünlü yazarlarına ve şairlerine okul olmuş olan Shakespeare & Co’nun merakla beklenen biyografisi raflardaki yerini aldı. Shakespeare & Company, Paris: A History of the Rag and Bone Shop of the Heart, okurları, kapılarını 1919’da açan bu sıra dışı kitabevinin büyülü dünyasıyla tanıştırıyor.