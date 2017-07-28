Yazar tıkanması denen, o oldukça güç ve kimi zaman da suçlulukla dolu halden mi mustaripsiniz? O halde küçük bir seyahate çıkmaya ne dersiniz? Üstelik yalnızca tebdil-i mekanda bulunan ferahlık sebebiyle değil. Seyahat etmek yazarlık konusunda size sandığınızdan çok daha fazla yardımcı olabilir. İşte seyahat etmenin yazarlara sağladığı 6 katkı...

1. Yeni insanlarla tanışmak size yeni karakterler hakkında ilham verir. Yazarların kurgularını yaratırken sıklıkla kendi çevrelerinden ilham aldıkları bilinen bir gerçektir. Seyahat etmek yalnızca yeni yerler görmenizi sağlamaz, normalde ait olduğunuz çevreden ayrılıp yeni insanlarla tanışmanıza da vesile olur. Her insanın kendi hikayesini de yanında taşıdığını düşünürsek, yeni karakterler yaratmak için bundan iyi ilham nerede bulunur!

2. Seyahatler sırasında bir sonraki hikayenize fon oluşturacak yerler keşfedebilirsiniz. Salt turistik amaçlarla ziyaret ettiğiniz, sözgelimi Paris'te Ernest Hemingway'in F.Scott Fitzgerald ile karşılıklı sohbet ettiği bir kafe sizin bir sonraki anlatınızın merkezi haline gelebilir. Hangi türde yazarsanız yazın, anlatının atmosferinin belirlenmesindeki en önemli değişkenlerden biri mekandır ne de olsa.

3. Yeni kültürlerle tanışmak sizi daha kapsayıcı bir yazar yapar. Yeni kültürlerle tanıştıkça sizden çok başka şartlar altında yaşayan insanları daha iyi anlar hale gelirsiniz. Sizin belki çok basit gördüğünüz bir şeyin büyük bir sevinç ya da keder vesilesi haline gelebildiğini görmek çok çeşitli duyguları ve düşünceleri daha iyi anlamanıza ve daha güçlü bir biçimde yeniden canlandırmanıza yardımcı olur.

4. Seyahat etmek sizi mevcut durumunuzun dışına çıkarır. Günlük rutinler her ne kadar konsantrasyonunuzu korumak konusunda yardımcı olsa da her gün aynı şeyleri tekrar etmek bir noktada çalışmalarınızın otomatikleşmesine ve tektipleşmesine sebep olabilir. Seyahat etmek sizi günlük rutinlerinizden koparır ve rutininizin dışına çıkmak size yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

5. Seyahat etmek yeni şeyler öğrenmenin kolay ve keyifli bir yoludur. Özellikle de daha evvel gitmediğiniz bir yere seyahat etmek zihnimizin büyük bir açlıkla çevresini öğrenmeye başlamasına ve daha aktif hale gelmesine olanak sağlar. Yazarlık becerisinin gözlem becerisiyle doğru orantılı geliştiğini düşünürsek, seyahat etmenin bir yazar için ne kadar faydalı bir beyin jimlastiği olduğu da o derece ortaya çıkar.

6. Seyahatin kendisi bizatihi bir hikayedir. Seyahat etmenin yeni hikayelere ilham vermesi bir yana, seyahat maceranızı kaleme alarak da ortaya edebi bir eser çıkarmanız mümkündür. Jack Kerouac'in Yolda, John Steinbeck'in Köpeğim Charley ile Amerika Yollarında gibi romanları yazarlarının seyahatlerini konu edinmeleri ile yazılmıştır.



Kaynak: Bustle