Seyahat ettiğiniz ülkeyi tanımak için bu kitapları mutlaka okuyun!

Yurtdışına seyahat etmek bazen fazlasıyla talepkar bir iş haline gelebiliyor. Yola çıkmadan önce dikkat etmeniz, araştırmanız gereken pek çok şey var. Yemeği nerede yesek? Nerede kalsak? Ne kadar bahşiş versek? Asıl zor olansa, tüm bu pratik sorunlardan öte, gittiğiniz ülkenin kültürel atmosferini sezebilmekte yatıyor.



Yabancı dil öğrenme konusunda tüm dünyada yaygın şekilde kullanılan Babbel adlı uygulama, bu kültürel yabancılığı kırmak için en iyi yolun edebiyattan geçtiğine inanıyor. Babbel’ın geliştirdiği projede ABD’de 22 farklı ülkeyi temsil eden büyükelçilere basit bir soru yöneltildi: Ülkenize ilk defa gelecek olan ziyaretçilere tek bir kitap önerseydiniz bu ne olurdu? Gelen yanıtlar herkesin internet tarayıcısında yıldızlayıp saklamak isteyeceği türden!



Tüm bu kitapları gördükten sonra her birimiz kendimize şunu da sorabiliriz: Bize sorulsaydı, Türkiye’ye ilk kez gelecek olanlara hangi kitabı önerirdik?





Almanya

Fatih Akın'ın geçtiğimiz senelerde sinemaya uyarladığı çok satan Wolfgang Herrndorf romanı Yokuş Aşağı (Tschick), farklı sınıflardan olsalar da ikisi de toplumla uyumsuz 14 yaşındaki iki çocuğun bir arabayı “ödünç” olarak kenilerini yollara vurmasını anlatıyor.





Avusturya

Robert Seethaler imzalı Tütüncü Çırağı 1937 yılında, Avusturya’nın Nazi Almanyası tarafından işgalinden hemen önce geçiyor. Bir tütüncü dükkanında çalışmak üzere şehre gelen 17 yaşındaki Franz isimli bir genci takip ediyoruz.





Azerbaycan

Kurban Said tarafından 1937’de kaleme alınan Ali ve Nino, 1918-1920 yılları arasında Bakü’de geçiyor ve Azerbaycanlı Müslüman bir gençle Hıristiyan bir Gürcü kızın aşkını anlatıyor.





Belçika

II. Dünya Savaşı’nın Belçika’daki etkisine ve ülkenin en yetenekli ressamlarına odaklanan War and Turpentine 2017’de Man Booker Ödülü uzun listesine girmişti. Kitap, sanat ve tarih sevenler için muazzam bir eşlikçi.

Bhutan

Kraliçe Ashi Dorji Wangmo’nun yazdığı Treasures of the Thunder Dragon: A Portrait of Bhutan, folklörü kişisel anılarla birleştirerek Himalayalardaki krallığın portresini çıkarıyor.





Birleşik Krallık

İngiliz edebiyatının en önemli isimlerinden Ian McEwan’ın kaleme aldığı Kefaret üç farklı döneme yayılıyor: 1935’lerin İngiltere’si, II. Dünya Savaşı ve 2000’lerin başı. Hafıza, aşk, bir ailenin dağılışı, savaş... Bu kitabı bir klasik haline getirmek için her şey mevcut.





Danimarka

Kopenhag’da geçen Smilla ve Karlar Danimarka kültürü ve Grönland arasındaki kimlik çatışmalarına meselelere değinen bir gerilim romanı.





Estonya

Estonya’nın en sevilen çağdaş yazarlarından Andrus Kivirähk imzalı The Man Who Spoke Snakish alternatif bir tarih anlatısı.





Finlandiya

The Moomin serisi aslen çocuklar için yazılmış peri masalları olsalar da, felsefi nitelikleri onları evrensel kılıyor ve her türlü yaştan zevkine uygun hale getiriyor. Tasasız ve dost canlısı Moomin’ler, Finlandiyalı tüm çocukların yaşamının önemli bir parçası.

Hindistan

Dominique Lapierre ve Larry Collins imzalı Freedom at Midnight, Hindistan’ın 1947-1948 yıllarında başlayan bağımsızlık hareketinden Mahatma Gandhi’nin ölümüne kadar uzanıyor.



İrlanda

Colum McCann’ın birbiriyle kesişen üç öykü anlattığı TransAtlantic 1919’da okyanusu ötesi ilk uçuşu yapanlardan 1998’de İrlanda’daki barış sürecine geniş bir zaman kesimini anlatıyor.

İzlanda

Epik bir anlatı olan Independent People, İzlandalı bir çiftçinin yaşam mücadelesini anlatan hayli hacimli bir metin.







Jamaika

Jamaika’nın kendine has dilini ve mizah duygusunu anlamak için, Jamaika Büyükelçisi Jamaike şiirlerinden oluşan bir derleme kitabı öneriyor.

Kanada

Arthur Milnes’ın editörlüğünde hazırlanan With Faith and Goodwill söyleşiler, fotoğraflar ve başbakan ve cumhurbaşkanlarının denemelerden oluşan güzel bir derleme sunuyor.







İsveç

Debra Cagan’ın editörlüğündeki Nordic Ways, beş İskandinav ülkesine farklı perspektifler geliştiren bir antoloji.







Kolombiya

Gabriel García Márquez’in Büyülü Gerçekçilik akımının simgesi olan moden klasiği Yüz Yıllık Yalnızlık, Buendia Ailesi’nin birkaç kuşağının öyküsünü anlatıyor.

Malta

Immanuel Mifsud’un 2010’da Avrupa Edebiyat Ödülü’nü kazanan romanı In the Name of the Father (And of the Son), babasının II. Dünya Savaşı’nda tuttuğu günlükleri okuyan ve onunla ilişkisini yeniden sorgulayan bir adamın öyküsü.

Norveç

Polisiyenin yıldız ismi Jo Nesbo’nun yarattığı dedektif Harry Hole karakteri, kendi yaşamı berbat halde olan ancak işine adanmışlığıyla hayata tutunan bir anti-kahraman. Kardan Adam da Harry Hole serisinin en ünlü kitaplarından birisi.







Slovenya

Drago Jančar'ın 2010 tarihli kitabı I Saw Her That Night, siyasi olarak çalkantılı bir ortamda bir anda ortadan kaybolan bir burjuva kadının etrafında dönüyor.

Şili

Şili’nin en önemli edebiyatçılarından Isabel Allende’nin romanı Ruhlar Evi, 1970’lerin politik çalkantılarının bir baba ile kızının bakış açısından veriyor.





Yeni Zelanda

Witi Ihimaera’nın tüm dünyada büyük ilgi uyandıran ve sinemadaya da uyarlanan kitabı The Whale Rider, balinalarla iletişim kuran Kahu’nun aracılığıyla kadim öykülere göz kırpıyor.





Yunanistan

Yunan edebiyatının usta ismi Nikos Kazancakis’in 1953 tarihli romanı, Giritlilerin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanması etrafında şekilleniyor.

