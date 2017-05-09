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    09-05-2017

						
Shakespeare'in ilham verdiği sıradışı filmler ve afişleri

						

						

							
							

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Yaşadığı çağda da bir yazar olarak hayli kıymet gören William Shakespeare kendi döneminde iyi hikayeler anlatmakla kalmadı, kendinden sonra gelen hemen her disiplinden hikaye anlatıcısına da ilham kaynağı oldu.
 
Bu hikaye anlatıcıları arasında sinemacılar da bulunuyordu elbette. Romeo ve Juliet başta olmak üzere, Willam Shakespeare'in birçok oyunu defalarca sinemaya aktarıldı. Kimi başrolünde Leonardo Di Caprio'nun yer aldığı Romeo+Juliet kadar meşhur bu filmlerin, kimi ise ancak küçük kitlelere erişmeyi başarabilmişti. Oysa o filmlerden geriye son derece ilginç afişler kaldı. İşte bazıları...
 
1. Romeo ve Juliet (1968)
 
 
2. Othello (1965)
 
 
 
 
3. To Be or Not to Be  (1942)
 
 
 
 
 
4. Throne of Blood (1957)
 
 
 
 
5. Prospero’s Books (1991)
 
 
 
 
6. Macbeth (1971)
 
 
 
 
7. King Lear (1971)
 
 
 
 
8. The Taming of the Shrew (1967)
 
 
 
 
9. Chimes at Midnight (1965)
 
 
 
10. Rosencrantz & Guildenstern Are Dead (1990)
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Flavorwire
						

						

						
						

							
							

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