Beklenen haber geldi: Stranger Things geri dönüyor! Netflix'in kısa sürede kültleşen yapımlarından Stranger Things kendi sadık izleyicisini yaratmayı da başardı elbette. Haliyle dizinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı da ciddi bir merak konusuydu. Netflix bu sorunun cevabını geçtiğimiz günlerde verdi ve Stranger Things'in 27 Ekim'de ikinci sezonuyla döneceğini duyurdu.

Anlaşılan o ki maceraya kaldığı yerden devam etmek isteyen okurların üç ay kadar daha sabretmesi gerekecek. Madem öyle hem bu bekleyişi kolaylaştıracak, hem de vaktini okuyarak geçirmek isteyenlere fikir verebilecek bir okuma listesi hazırlayalım dedik. İşte Stranger Things'in yeni sezonunu merakla bekleyenler için okuma önerileri:

1. Hayvanlılar Şehri - Lauren Beukes

2. Mucizeler Çağı - Karen Thompson Walker

3. Canavarın Çağrısı - Patrick Ness

4. Yok Oluş - Jeff Vandermeer

5. Zombi - Joyce Carol Oates

6. Gir Kanıma - John Ajvide Lindqvist

7. Çamlık - Blake Crouch

8. Zamanda Kıvrılma - Madeleine L'Engle

9. Biz Hep Şatoda Yaşadık - Shirley Jackson

10. Başlat - Ernest Cline

11. Kafamdaki Hayaletler - Paul Tremblay

12. Tüm Sırların Sahibi Kız - M. R. Carey

13.Tepki - Stephen King

14. Sonbahar Ülkesi - Ray Bradbury

15. Cesaretin Var Mı? - Megan Abbott