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    25-07-2017

						
Ünlü kitaplar ne kadar sürede yazıldı?

						

						

							
							

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Kimi zaman bir oturuşta okuyup bitirdiğimiz kitapların yazılması yıllar almıştır, kimi zamansa uzun süre yanımızdan ayıramadığımız kitaplar sandığımızdan çok daha kısa sürede yazılmıştır. Bir kitabın  yazılma süresi çoğu zaman uzunluğuyla doğru orantılı görülse de durum her zaman bu yönde olmayabilir. Peki o çok severek okuduğumuz romanlar ne kadar sürede yazılmıştır dersiniz? Gelin, beraber bakalım.
 
1. Yüzüklerin Efendisi - J.R.R. Tolkien
 
Fantastik dünyaların temelini atan ve biz okurları Orta Dünya ile tanıştıran Yüzüklerin Efendisi serisini tamamlamak yazar J.R.R. Tolkien'in tam 16 yılını almıştı.
 
 
2. Bülbülü Öldürmek - Harper Lee
 
Harper Lee'yi dünya çapında bir üne kavuşturan ve ardından 55 yıl boyunca hiçbir eser yayımlamadığı eseri Bülbülü Öldürmek 2,5 yılda yazılmıştı.
 
 
3. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde - Robert Louis Stevenson
 
Robert Louis Stevenson, insan zihninin sınırlarında dolaşan kısa ama öz romanı Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ı sadece altı günde yazıp bitirmişti!
 
 
4. Sefiller - Viktor Hugo
 
Fransız edebiyatının tartışmasız klasiği Sefiller anlattığı konular kadar uzunluğuyla da meşhurdur. Viktor Hugo'nun ciltlere yayılan bu hikayeyi ortaya çıkarması 12 yıl sürmüştü.
 
 
5. Alacakaranlık - Stephanie Meyer
 
Otuz yedi dile çevrilerek Stephanie Meyer'i dünyaca ünlü bir yazar haline getiren Alacakaranlık sadece 3 ayda kaleme alınmıştı.
 
 
6. Çavdar Tarlasında Çocuklar - J.D. Salinger
 
Günde ortalama 685 kopyası satılan Çavdar Tarlasında Çocuklar aynı zamanda J.D. Salinger'ın en ünlü eseri.  J.D. Salinger'ın büyük bir emek harcadığı bu kitabı tamamlaması 10 yıl sürmüştü.
 
 
7. Döşeğimde Ölürken - William Faulkner
 
Benzerlerinin aksine, William Faulkner'ın ünlü romanı Döşeğimde Ölürken'i tamamlaması hayli kısa sürmüştü, sadece 6 hafta!
 
 
8. Taht Oyunları - G.R.R. Martin
 
Şimdilerde yeni sezonuyla adından bir hayli söz ettiren Game of Thrones'un uyarlandığı serinin ilk kitabı olan Taht Oyunları'nın yazımı beş yıl sürmüştü. G.R.R. Martin'in bu konudaki kötü şöhretini düşününce kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor doğrusu!
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Electric Literature
 
 
						

						

						
						

							
							

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