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Dosya

				

					

					

						
    25-01-2017

						
Ünlü yazarlardan yaratıcılık, üretkenlik ve başarı  üzerine düşünceler

						

						

							
							

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Yazarların tanrı vergisi bir yetenekle, kendiliğinden ortaya çıkan esrimeler neticesinde yazdıklarına dair oldukça yanlış bir inanış mevcut. Oysa gerçek çoğu kere bunun tam tersidir. Bir solukta ve hayranlık duyarak okuduğumuz birçok kitap esasında yoğun bir emek, çaba ve dirayet neticesinde yazılmıştır. İşte eserleriyle bizi kendilerine hayran bırakan bazı ünlü yazarların yaratıcılık, üretkenlik ve başarı üzerine düşünceleri...
 
"Amatörler oturup ilham gelmesini beklerler, biz geri kalanlarsa uyanır ve çalışmaya başlarız."
 
Stephen King

 
"Bedeniniz bir makinedir fakat bu makineyi idare eden zihninizdir. İlerlemeyi kendinize hedef edinip zihninizin sizi götürdüğü yere kadar gitmelisiniz."
Ayn Rand
 

 
" Şans tesadüf değildir, ancak çok çalışmakla elde edilir. Talihin kıymetli gülüşünü hak etmelisiniz."
 
Emily Dickonson
 

 
"Başkalarının değil de, yalnızca sizin sahip olduğunuz tek şey yine sizsiniz. Sesiniz, zihniniz, hikayeniz, vizyonunuz. O halde yapabildiğiniz müddetçe yazın, çizin, inşa edin, oynayın, dans edin ve yaşayın."
 
Neil Gaiman
 


"İlham gelsin diye bekleyemezsiniz, sizin onu kovalamanız gerekir."
 
Jack London
 

 
"Yaratıcılığın en büyük düşmanı kendinizden şüphe etmektir."
 
Sylvia Plath
 

 
"Bazı başarısızlıklar kaçınılmazdır. Tabii sürekli ihtiyatlı davranarak yaşamıyorsanız ki zaten buna da yaşamak denemez. Yani bu durumda da başarısız olduğunuzu varsayabiliriz."
 
J. K. Rowling
 
 
 
"Yapabilirsiniz, yapmalısınız ve başlamanıza yetecek kadar cesursanız yaparsınız."
 
Stephen King
 

 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Bustle
						

						

						
						

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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