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    18-07-2017

						
Uyarlaması ekrana gelmeden önce okumanız gereken 7 kitap

						

						

							
							

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Edebiyat ve televizyon arasındaki beslenme kanalları artık hepimizin malumu. Dünya genelinde etki yaratan pek çok kitap aynı hızla sinemaya ya da televizyona da uyarlanıyor artık. Dahası, çoğu kez bu uyarlamalar, dönemin en çok ses getiren dizileri arasına giriyor. Peki gelecek günlerde televizyon ekranlarında hangi edebiyat uyarlamalarını izleyeceğiz? İşte uyarlaması ekrana gelmeden önce okumanız gereken 7 kitap:
 
1. The Nix - Nathan Hill
 
 
Bilgisayar oyunlarına takıntılı bir profesörle annesi arasındaki ilişkiyi anlatan The Nix'i Lost, Fringe ve Person of Interest gibi gibi diziler ile adını dünyaya duyuran J.J. Abrams ve dünyaca ünlü oyuncu Meryl Streep televizyona uyarlayacak. "Bunun üzerinde 10 yıl çalıştım," diyor romanın yazarı Nathan Hill. " Ve Meryl ve J.J'in harika bir iş çıkaracağını biliyorum."
 
2. Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım - Elena Ferrante
 
 
Kaleme aldığı Napoli Dörtlemesi kadar gizemli kimliğiyle de okurların dikkatini çeken bir yazar Elena Ferrante. Yazarın Napoli Dörtlemesi'nin epeydir yapımcıların dikkatini çektiği biliniyordu. Bunun bir sonucu olarak Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım'ı yakında bir HBO yapımı olarak televizyonda izleyebileceğiz. Yapımın yönetmen koltuğunda ise  Saverio Costanzo oturacak.
 
3. Nam-ı Diğer Grace- Margaret Atwood
 
 
Geçtiğimiz sezonun en çok ses getiren dizilerinden biriydi Damızlık Kızın Öyküsü. Dizinin başarısı gözlerin Margaret Atwood'un diğer eserlerine dönmesine sebep oldu elbette. Böylelikle Margaret Atwood cephesinden yeni bir uyarlama haberi geldi. Yazarın tarihsel olaylara dayanan romanı Nam-ı Diğer Grace de online platform Netflix tarafından ekrana uyarlanıyor. Dizinin başrollerini ise Sarah Gadon, Anna Paquin ve Zachary Levi paylaşıyor.
 
4. Sıfır Beden Cehennemi - Sarai Walker
 
 
5. Guguk Kuşu - Robert Galbraith
 
 
 
Robert Galbraith ismi size pek tanıdık gelmeyebilir ama o aslında Harry Potter serisi ile bir neslin aklına damga vuran J.K. Rowling! Rowling'in Robert Galbraith imzası altında yayımladığı dedektif romanlarından Guguk Kuşu da yakın zamanda televizyon ekranlarında göreceklerimizden. Mini dizi olarak tasarlanan yapımın arkasında ise HBO var.
 
6. Swing Time - Zadie Smith
 
 
İlk romanı İnci Gibi Dişler ile genç yaşta dünya genelinde başarı elde eden Zadie Smith Türkiye'de de epey sevilen bir isim. Yazarın son romanı Swing Time her ne kadar henüz Türkçeye çevrilmediyse de onu yakın bir gelecekte televizyon ekranlarında göreceğiz! Üstelik yapımın yazar ekibinde Smith'in eşi Nick Laird de var.
 
7. The Underground Railroad -  Colson Whitehead
 
 
The Underground Railroad Ulusal Kitap Ödülü'nün yanı sıra Pulitzer Ödülü'nü de kazanmasıyla adından epey söz ettirmişti. Fantastik bir tren yolu ile kölelikten kaçan genç bir kadının öyküsünün anlatıldığı The Underground Railroad  da yakın gelecekte beyaz camda göreceklerimiz arasında. The Underground Railroad'un Türkçede Siren Yayınları tarafından yayımlanacağını da eklemeden geçmeyelim.  
 
 
 
 
 
 
Kaynak: EW
 
 
						

						

						
						

							
							

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