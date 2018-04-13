Son aylarda yayımlanan, "yeni çıkan" raflarının kalabalığı içinde gözden kaçabilecek metinlere dair izlenimlerimizi artık bu yeni köşemizde topluyoruz.

Hikaye Anlatıcılığı Kılavuzu (Yaz. Celil Oker)

Celil Oker, 1998’de İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı; ama asıl, aynı kurumda “Yaratıcı Yazarlık Teknikleri” atölyeleri yürüttü. Bir tarafta bu varken, diğer tarafta da şu var: 1999 yılında düzenlenen Kaktüs Kahvesi Polisiye Roman Yarışması’nda birinci olduktan sonra polisiye roman yazmayı sürdürdü. (Polisiye romanlarda yarattığı Remzi Ünal karakterinin, artık kendisinden bile daha ünlü olduğunu iddia edebiliriz hatta!) Dolayısıyla, Celil Oker’in bu iki kimliğini bir arada düşününce, “Sana ‘yaz’ demek için buradayım. Yaz yeter ki,” cümleleriyle açılan Hikâye Anlatıcılığı Kılavuzu’na kayıtsız kalmak ne kadar mümkün olabilir! Genç yazarlara duyurulur...





Kapalı İktisat Açık Metin (Yaz. Fatih Altuğ)

Selim İleri’nin 80 darbesi öncesi yayımlanan öyküsü “Kapalı İktisat” dönemin tedirginliğini gözeneklerine sindirmiş, talepkar bir metin. Fatih Altuğ, “Kapalı İktisat”ın açtığı çoklu okuma imkanlarını perçinleyen, bunu yaparken de deneme türünün çeperlerini genişleten bir kitaba imza atmış. “Kapalı İktisat”ın hakkını vermek için, argümanlarla doğrusal bir şekilde ilerleyen bir metinden ziyade, sarmaşık misali bir ağ kurmanın gerekli olduğu fikrine dayanıyor bu “sözlük” formundaki deneme. Gazete kupürlerine, ansiklopedilere, filmlere uzanan bu sarmaşık, öykünün içinde şekillendiği atmosferi damıtırken, eleştirel okumaya da soyunuyor. Bu özgün sözlükle birlikte “Kapalı İktisat”ı da okuyabileceğiniz kitap, metni bitirdikten sonra bile fısıltılarını duymaya devam edenlere hitap ediyor.





Marina (Yaz. Carlos Ruiz Zafon)

“Tüm yazarların, kabul etseler de etmeseler de, kitaplarının arasından bazılarını daha çok sevdiklerine inanırım. Bu ayrımın sebebinin eserin edebi değeriyle, kitap yayımlandığı zaman okuyucuların verdiği tepkiyle ya da satışının çokluğu ya da azlığıyla çoğunlukla ilgisi yoktur. Tuhaf bir sebeple yazar, nedenini tam olarak açıklayamasa da, kendisini eserlerinden birisine daha yakın hisseder. 1992 yılında başladım bu tuhaf romancılık işine, o zamandan beri Marina, yayımladığım bütün romanlarım arasından favorilerimden birisi oldu.” Türkçede Başak Öztan çevirisiyle Kırmızı Kedi tarafından yayımlanan genç yetişkin romanı Marina için böyle yazmış Carlos Ruiz Zafón. Bir yazardan böylesi sözler duymak sık rastlanan bir durum değil; sonuçta kitaba olan merakı daha da körüklüyor.

Uyuyor Diyorlar (Yaz. Sergio Gutiérrez Negrón)

Sergio Gutiérrez Negrón ismini daha önce muhtemelen duymadınız. Zira, 32 yaşındaki Negrón, Porto Riko gibi, edebiyat haritasında esamesi pek okunmayan bir bölgenin temsilcisi! Şiire göz kırpan sade üslubuyla Barış Bıçakçı edebiyatını anımsatan bu genç romancıyla tanışmak büyük bir şans. Yayın hayatına yeni başlayan Cumartesi Kitaplığı’nın “Dünya Edebiyat Atlası” dizisi, bu tür yeni sesleri keşfetmek için daha pek çok fırsat sunacak gibi duruyor. Latin Amerika’dan Arap coğrafyasına, Batı Avrupa’dan Uzak Doğu’ya geniş bir yelpazeden, çok satanlar listelerinde bulunmayan isimleri Türkçeye kazandırmayı amaçlıyor Cumartesi Kitaplığı. Serdar Çelik’in metnin şiirselliğinin hakkını veren çevirisiyle okuduğumuz Uyuyor Diyorlar, bu uzun yolda güzel bir başlangıç olmuş.





Bir Kuzey Macerası (Yaz. Jack London )

Jack London’ı okuma deneyimimiz çoğumuz için ilk gençlikte son bulmuştur. Onun anlattığı geçit vermeyen iklimler, merhametsiz tabiat, hayatta kalmak için kapışan insanlar, son dönemde artan kıyamet senaryolarıyla tekrardan gündemimizde. London elbette, başka bir dönemin ruhunu anlatıyordu. Kolonyalist Avrupalıların yerlilerle karşılaşmaları... “Altına Hücum” zamanları... Bir Kuzey Macerası, karın sürekli uğuldadığı, insanların tenini yakan soğuğu hissettiğiniz bir bölgede geçiyor. Karısını, topraklarına davetsiz gelen bir beyaz adama kaptıran kabile reisi Naass’ın, Homeros’un destansı anlatılarını anımsatan intikam öyküsü bu; London’a has pürüzsüz bir kurguyla sizi soğuğun içine çekiyor. Vahşetin Çağrısı ve Martin Eden gibi London klasiklerini de Türkçeye kazandıran Levent Cinemre’nin çevirisiyle...







“Gençliği anlatan edebiyatı seven” ON8, “sancılı” konularda odaklanan romanlar yayımlamaya devam ediyor; Jean-François Chabas’nın Türkçedeki ilk kitabı olan Kırık Kalpler Kılavuzu, Azade Aslan çevirisiyle yayımlandı. (Pek çok saygın edebiyat ödülünün sahibi, ondan fazla kitabı Fransa Eğitim Bakanlığı listesinde yer alan Chabas, şimdiye kadar acaba neden yayıncılarımızın “radarına” takılmamış?) Aile içi şiddetin farklı bakış açılarından yansıtıldığı, daha doğrusu, bu durumun ailenin farklı bireylerine nasıl yansıdığının ele alındığı Kırık Kalpler Kılavuzu’nda bir annenin (Grace) ve kızının (Jewel) anlattıklarını okuyoruz. Maalesef sıklıkla karşılaşılan ama dile getirilmesi çoğu zaman kolay olmayan “acı” bir meseleyi “duyarlılıkla” işlemiş Chabas.

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Görsel: Ece Zeber