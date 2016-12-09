William Burroughs kitapları ve kapakları

Beat Kuşağı dediğimizde akla gelen ilk isimlerden biri William Burroughs. Çoğunlukla kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı kitapları kimileri göklere çıkarırken kimileri yerden yere vurdu. Öyle ki yazarın Yumuşak Makine kitabı Türkiye'de "muzır neşriyat" içinde sayılıp dava konusu bile oldu. Fakat bunların hiçbiri William Burroughs'un edebiyat tarihinde kendine ait bir yer edindiği ve başta Beat Kuşağı takipçileri olmak üzere birçok okur tarafından epey sevildiği gerçeğini değiştirmiyor. Öyle ki www.beatbookcovers.com sitesi takdire şayan bir çabayla birçok Beat Kuşağı yazarla birlikte William Burrough'un kitap kapaklarını da bir araya getirmiş. İşte o kapaklardan birkaçı:
Junkie-1953
Junkie -1957
Junkie - 1964
Junkie - 1972
Junkie - 1984
Junkie - 2003
Naked Lunch - 1964
Naked Lunch - 1973
Naked Lunch - 1992
Naked Lunch -2001
Naked Lunch - 2001
Yumuşak Makine - 1961
Yumuşak Makine - 1966
Yumuşak Makine - 1968
Yumuşak Makine -1970
Yumuşak Makine - 1992
Yumuşak Makine - 2001
Tüm kapaklara ulaşmak için tıklayınız.
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