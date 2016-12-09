William Burroughs kitapları ve kapakları

Beat Kuşağı dediğimizde akla gelen ilk isimlerden biri William Burroughs. Çoğunlukla kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı kitapları kimileri göklere çıkarırken kimileri yerden yere vurdu. Öyle ki yazarın Yumuşak Makine kitabı Türkiye'de "muzır neşriyat" içinde sayılıp dava konusu bile oldu. Fakat bunların hiçbiri William Burroughs'un edebiyat tarihinde kendine ait bir yer edindiği ve başta Beat Kuşağı takipçileri olmak üzere birçok okur tarafından epey sevildiği gerçeğini değiştirmiyor. Öyle ki www.beatbookcovers.com sitesi takdire şayan bir çabayla birçok Beat Kuşağı yazarla birlikte William Burrough'un kitap kapaklarını da bir araya getirmiş. İşte o kapaklardan birkaçı:

Junkie-1953

Junkie -1957

Junkie - 1964

Junkie - 1972

Junkie - 1984

Junkie - 2003

Naked Lunch - 1964

Naked Lunch - 1973

Naked Lunch - 1992

Naked Lunch -2001

Naked Lunch - 2001

Yumuşak Makine - 1961

Yumuşak Makine - 1966

Yumuşak Makine - 1968





Yumuşak Makine -1970

Yumuşak Makine - 1992

Yumuşak Makine - 2001

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