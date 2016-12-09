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    09-12-2016

						
William Burroughs kitapları ve kapakları

						

						

							
							

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Beat Kuşağı dediğimizde akla gelen ilk isimlerden biri William Burroughs. Çoğunlukla kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı kitapları kimileri göklere çıkarırken kimileri yerden yere vurdu. Öyle ki yazarın Yumuşak Makine kitabı Türkiye'de "muzır neşriyat" içinde sayılıp dava konusu bile oldu. Fakat bunların hiçbiri William Burroughs'un edebiyat tarihinde kendine ait bir yer edindiği ve başta Beat Kuşağı takipçileri olmak üzere birçok okur tarafından epey sevildiği gerçeğini değiştirmiyor. Öyle ki www.beatbookcovers.com sitesi takdire şayan bir çabayla birçok Beat Kuşağı yazarla birlikte William Burrough'un kitap kapaklarını da bir araya getirmiş. İşte o kapaklardan birkaçı:
 
Junkie-1953
 
 
Junkie -1957
 
 
Junkie - 1964
 
 
Junkie - 1972
 
 
Junkie - 1984
 
 
Junkie - 2003 
 
 
Naked Lunch - 1964
 
 
Naked Lunch - 1973
 
 
Naked Lunch - 1992
 
 
Naked Lunch -2001
 
 
Naked Lunch - 2001
 
 
Yumuşak Makine - 1961
 
 
Yumuşak Makine - 1966
 
 
Yumuşak Makine - 1968
 

 
Yumuşak Makine -1970
 
 
Yumuşak Makine - 1992
 
 
Yumuşak Makine - 2001
 
 
 
Tüm kapaklara ulaşmak için tıklayınız.
						

						

						
						

							
							

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