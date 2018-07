Yazarlar ve en sevdikleri daktiloları

Daktilolar, ilham veren bir yazı aleti olma özelliklerini yitirdiler sanki son yıllarda. Daktilo ve plak gibi nesneler, hispter’lıkla, nostalji ya da retro düşkünlüğüyle bir tutulmaya başlandı; ilham için basit bir kalemin yeterli olduğu görüşü giderek daha çok hakimiyet kazandı. Kaleme silgiye ulaşmak basit, onları yanımızda taşımak zahmetsiz; üstelik ses de çıkarmıyorlar... Sade olan kazanır elbette!

Yine de unutmamak lazım ki, her yazarın kendine has bir yazma pratiği var. Kendini kaptırarak yazmak, ilhamla, coşkuyla kelimeleri ardı ardına dizmek için çoğu yazarın kendine has bir rutini var. Bu rutinler bir kez yerleşti mi, onları kırmak da hayli zor!

Daktilolar da, her harfi önemsemenizi sağlayan sesleri ve yazma deneyimini farklılaştıran yapıları itibariyle retro akımına kurban edilmeyecek kadar önemli araçlar. Bookstr, 22 Haziran’da kutlanan Daktilo Günü (!) vesilesiyle ünlü yazarların daktiloları ile kurdukları ilişkiyi hatırlattı bize.

Agatha Christie

Christie, edebiyat dünyasındaki çıkışını ablasının Empire marka daktilosunda yazdığı metinlerle yapmıştı, ancak onun gözde daktilo markası Remington'dı. Kader ağlarını ördü, Christie el bileğini kırdı ve bir daha da daktilo kullanamadı.

Ernest Hemingway

Hemingway yazarlık hayatı boyunca çok farklı model ve markada daktiloları denedi. Aralarında en sevdiği marka ise Royal Quiet Deluxe’tü.

Mark Twain

Mark Twain ilk daktilosuna 1874 yılında sahip olmuştu. Tom Sawyer’ın ilk taslağını daktiloyla yazdığı söylenir.

Maya Angelou

Angelou, şiirlerini Adler marka elektronik daktilosunda yazıyordu. Yıllarca kullandığı daktilosu ölümünün ardından bir müzayedede 5 bin dolara satıldı.

Tennessee Williams



Williams, burada saymakla bitmeyecek kadar çok metne imza atarken, Remington’dan Smith-Corona’ya çok çeşitli markalara sahip daktilolar kullandı.





Truman Capote

Capote, yazma pratiğini şöyle anlatıyor: "Başlangıçta daktilo kullanmıyorum. Öncelikle kalem kağıt kullanarak yazıyor, daha sonra tekrar kalemle tüm düzeltmelerimi yapıyorum. Üçüncü müsveddeyi özel bir sarı kağıt kullanarak, daktilomda yazıyorum. Bunu yapmak için yatağımdan çıkmıyorum bile. Makineyi dizlerimin üzerinde hizada tutabiliyorum ve dakikada 100 kelime yazabiliyorum."

AB

Görsel: Unsplash