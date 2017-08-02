Yazarların ve şairleri konu alan filmler

Ünlü bir romanın yazarı ya da dilden dile dolaşan dizelerin sahibi olan bir şair zaman içinde (çoğunlukla da ölümünün ardından) yavaş yavaş kendi bir hikayenin kahramanına dönüşmeye başlar çoğu kere. Öyle ki git gide gerçeklikle bağları kopabiliyor, çoğu artık hayatta olmayan bu isimlere türlü türlü efsaneler atfedilebiliyor kimi zaman. Çünkü sanatçıların, özellikle de yazarlar ya da şairler gibi gözler önünde yaşamayan sanatçıların, hayatlarına duyulan ilgi hiçbir zaman azalmıyor.

Durum böyle olunca yazarları ve şairleri konu alan filmleri bir araya getirelim ve ortaya bir izleme listesi çıkaralım dedik:

1. Postacı (1994) - Pablo Neruda

Şilili şair Pablo Neruda'nın hayatından yola çıkan Postacı Neruda'nın şiirlerine de sık sık yer veriyor. Yönetmenliğini Michael Radford'un üstlendiği filmde Pablo Neruda'yı ise Fransız aktör Philippe Noiret canlandırıyor.

2. Nora (2000) - James Joyce





Ulysses'in klasikler rafındaki yeri tartışılmaz. Fakat Ulysses'in yazarı James Joyce'u gerçekte ne kadar tanıyoruz? Nora, bizleri 1904 yılına götürüyor ve James Joyce'un (sonradan eşi de olacak olan) Nora Barnacle ile ilişkisini mercek altına alıyor.

3.Sylvia (2003) - Sylvia Plath

Sylvia, hayatına kendi elleriyle son vermeyi seçen şair Sylvia Plath'in hayat hikayesinden ziyade, onun kendisi gibi şair olan eşi Ted Hughes'la olan ilişkisini merkeze alıyor. 2003 yapımı bu filmde Sylvia Plath rolünde ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'u izliyoruz.

4. Görünmeyen Kadın (2013) - Charles Dickens

Ralph Fiennes’ın hem yönetmen koltuğunda hem de başrolde izleyiciyle buluştuğu Görünmeyen Kadın, Charles Dickens’ın hayatına biraz daha dolaylı bir yoldan bakıyor ve Charles Dickens'ın kariyerinin zirvesinde ve evli bir adamken gizli bir aşk yaşadığı Nelly Ternan ile tanıştırıyor bizleri. Filmin geçtiğimiz Nisan ayında, İstanbul Film Festivali kapsamında da gösterildiğini eklemeden geçmeyelim.

5. Aşkın Kitabı (2007) - Jane Austen

Aşkı hikayesinin merkezine alıp da Jane Austen kadar okunur kılabilen yazar azdır. Anne Hathaway'i Jane Austen rolünde izlediğimiz bu film Austen'ın yazarlık macerasına da ortak ediyor bizleri.

6. Kill Your Darlings (2013) - Alan Ginsberg, Wiliam Burroughs ve Jack Kerouac

Beat Kuşağı denince akla gelen üç isim nedir diye sorsak alacağımız cevap kuşkusuz "Alan Ginsberg, Wiliam Burroughs ve Jack Kerouac" olur. 2013 yapımı Kill Your Darlings sadece bu üç isim arasındaki dostluğu anlatmakla kalmıyor, ismiyle bu kuşağın benimsediği bir yönteme de göndermede bulunuyor. Filmde Allen Ginsberg'ü Daniel Radcliffe, Jack Kerouac'i Jack Houston, William Burroughs'u ise Ben Foster canlandırıyor.

7. Mavi Gözlü Dev (2007) - Nazım Hikmet Ran

Biket İlhan yönetmenliğinde çekilen ve Nazım Hikmet'in 1941 yılından sonra Bursa Hapishanesi'nde geçirdiği dönemi anlatan Mavi Gözlü Dev'in başrolünde usta oyuncu Yetkin Dikinciler var. Yetkin Dikincilerin Nazım Hikmet'i canlandırdığı filmde Nazım'ın aşık olduğu iki kadını, Piraye Altınoğlu ve Münevver Andaç'ı ise Dolunay Soysert ve Özge Özberk canlandırıyor.

Kaynak: IMDB