Yıprandıkça güzelleşen kitaplar

Fotoğraf sanatçısı Kerry Mansfield’ın kütüphanelere özel bir ilgisi var. Kütüphanelerdeki eski kitaplar ve “ödünç alma kartları” Mansfield’ın fotoğraflarında ayrı bir anlam kazanıyor. Mansfield, yılların kitaplar üzerinde bıraktığı tahribatla ve kitapların geçirdiği dönüşümle ilgileniyor.



Kitaplar elden ele dolaşıyor, üzerlerinde her seferinde yeni izler birikiyor. En çok sevilen kitaplar en çok yıprananlar arasında oluyor. Mansfield’ın 175 fotoğraftan oluşan “Expired” (Son kullanım tarihi geçmiş) adlı sergisi, defalarca kez okunan ve bu nedenle yıpranan, daha sonra da kütüphanedeki “görevlerinden” azat edilen kitapların dokusuna odaklanıyor. İşte o fotoğraflardan bir kısmı...

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Kaynak: Flavorwire