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Eleştiri

			

			
			
			

				
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Seval Şahin    06-12-2017

						
DündenYarına // Mucizevi yazarlar

						

							
							

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Toplam oy: 5

						

						

					

					

					

					
					
					

												

							

								

								

									
Ahmed Rasim-Ahmed Refik

									
Reşad Ekrem Koçu

									
Doğan Kitap

									
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Reşad Ekrem Koçu'nun son yayımlanan kitabı da, kendisi gibi mucizevi iki yazar hakkında: Ahmed Rasim ve Ahmed Refik. 

						

																					
Reşad Ekrem Koçu dünden bugüne ve hatta yarına, hiç kuşkusuz,  Türkçenin en önemli tarihçilerinden, araştırmacılarından, yazarlarından  biri... Tıpkı Şemsettin Sami, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Ahmed Refik  Altınay, Abdülbaki Gölpınarlı gibi bir ömre onlarca eser sığdırmış,  teknolojinin bu kadar yaygın olduğu bir çağda yaşamamıza rağmen tek  başına bir kişi bunları nasıl yazmış diye bizi hayrette bırakan mucizevi  bir yazar. Koçu'nun kitapları Doğan Kitap tarafından yayımlanmaya  başladı ve eserleri teker teker okuyucuyla (yeniden) buluşuyor. Koçu’ya  ait eserlerin bugünün okuruyla buluşması, bu mucizevi yazarı daha  yakından tanımak ya da hiç tanımayan kuşakları onunla tanıştırmak için  önemli bir girişim. Koçu'nun bu kapsamda son yayımlanan kitabı da  kendisi gibi mucizevi iki yazar hakkında: Ahmed Rasim ve Ahmed Refik.
 

Ahmed  Rasim hem gazeteci, hem romancı, hem hikaye, hem güfte yazarı ve daha  birçok vasfa sahip bir isim; o da tıpkı Reşad Ekrem Koçu gibi  İstanbul'un hovardalık hayatından sokaklarına, kabadayılarına kadar  Şehir Mektupları'nı yazmış, her dem zevkle okunan bir yazar. (Keşke  Ahmed Rasim'in tüm eserleri de külliyat halinde yayımlansa, diye  düşünmeden edemiyoruz. Ancak tabii diline hiç dokunulmadan,  sadeleştirilmeden, orijinal haliyle. Çünkü Ahmed Rasim'in yazdıklarında  muhteşem bir dil zevki de vardır.) Kitabın Ahmed Rasim ile ilgili  bölümünü, Reşad Ekrem Koçu, onun hayat hikayesini bizzat yazarın kendi  ağzından anlatarak kuruyor; Ahmed Rasim'in Gecelerim, Falaka, Muharrir Bu Ya, Muharrir-Şair-Edip gibi eserlerinden alıntılar yaparak. Ardından Ahmed Rasim'in farklı  türlerdeki eserlerinden seçmeler veriyor. Fakat bu bölümün en önemli  tarafı, sonunda yer alan Ahmed Rasim bibliyografyası. Bu bibliyografya  yine çok önemli bir araştırmacı, edebiyat tarihçisi olan Mustafa Nihat  Özön tarafından hazırlanmış. Bu bibliyografya, Ahmed Rasim hakkında  hazırlanmış en detaylı bibliyografya ve sadece eserin bu kısmı bile  kitabı eşsiz kılmaya yetiyor. Buradan Ahmed Rasim hakkında birçok  araştırmaya kapı açılabilir. Keşke birileri hemen kolları sıvamaya  başlasa!
 
Kitabın  ikinci bölümü de, Reşad Ekrem Koçu'nun hocası Ahmed Refik Altınay'a  ayrılmış. Önemli bir tarihçi olan Ahmed Refik'in hayat hikayesinin  ardından –tıpkı Ahmed Rasim bölümünde olduğu gibi– eserlerinin detaylı  bir bibliyografyası veriliyor, sonrasında Ahmed Refik'in ölümünün  yarattığı yansımaları anlatan parçalar koyulmuş. Onun hemen ardından da  Ahmed Refik'in eserlerinden bir seçki yapılmış.

Ahmed Refik  Altınay, Ahmed Rasim vb. isimlerin sayısız makaleleri gazetelerde,  dergilerde bir araya getirilmek ve çalışılmak için araştırmacıları  bekliyor. Yakın dönemde Refik Halit Karay külliyatını olağanüstü bir  gayretle hazırlayan (yazıları tematik olarak sınıflandıran, her bir  kitabın başına önsözler yazan ve bunları dili hiç bozmadan yapan) Tuncay  Birkan gibi isimlere ihtiyacımız var; söz konusu yazarlara yaraşır  selam gönderecek birilerine... Yakın bir zamanda bunun da gerçekleşmesi  dileğiyle...
						

						

						
						
												

							
							

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