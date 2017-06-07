Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Eleştiri

			

			
			
			

				
Eleştiri

				

					
										

					

						
Can Semercioğlu    07-06-2017

						
Sekteye uğrayan öykü

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 0

						

						

					

					

					

					
					
					

												

							

								

								

									
Dörtyol Ağzı

									
 Tommi Kinnunen // Çev. Tulan Yanardağ

									
Alabanda

									
idefix'ten satın al

								

								

							

						

												
						

																									

						
Dörtyol Ağzı, Fin edebiyatının Türkçedeki yerini ve nasıl karşılandığını anlamak için bir kılavuz adayı olabilir.

						

																					
Türkiye’de pek bilinen, tanınan bir edebiyat değil Fin edebiyatı; ve görünüşe bakılırsa, çok da rağbet görmüyor. İskandinav edebiyatı, Türkiye’deki etkisini gerek polisiyeyle gerek dram türünde romanlarla genel olarak gösteriyor aslında ama özellikle İsveç ve Norveç edebiyatının bilinirliği ve okunurluğunun yanında Fin edebiyatının birkaç adım geride kaldığı apaçık görülüyor. Tommi Kinnunen’in Dörtyol Ağzı ise, Fin edebiyatının bu anlamdaki eksikliğini tamamlamaya aday bir roman olarak nitelendirilebilir. Kitabın iki önemli özelliği, okumadan önce okurun zihninde fikir oluşmasına olanak sağlıyor zaten: Birincisi, romanın Finnis Booksellers’ Association ile The Grand Finnish Jorunalism 2014’ün En İyi Kitabı ödüllerini kazanmış olması; ikincisi ise, Kinnunen’in her iki ödülü de ilk romanıyla alması.
 
Aşk, aile ve arkadaşlık çerçevesinde bireylerin birbirleriyle nasıl ilişki kurduğunda odaklanan Dörtyol Ağzı, her kişinin farklı arzularla hareket ettiğini ama buna rağmen karmaşık toplumsal ilişkiler bütünündeki konumlanmaların, fedakarlıkların, vazgeçişlerin ve ısrarların nasıl gündeme geldiğini ele alıyor. Birbirlerinden epey farklı dört karakterin ve kabaca iki kuşağın öyküsünü anlatan kitap; Maria, Lahja, Kaarina ve Onni’nin hayatlarının kesişim noktalarını konu ediyor; ama daha çok da Maria ve Lahja’nın...
 
Ebe olan Maria’nın başarısızlığıyla ve bir çocuğun ölümü ile tanışıyoruz. Sonla başlayan Maria’nın hikayesi, ebelik okuluna girmesinden, işini yapmaya başladığında yerel ebelerden daha itibarlı olmasına rağmen toplum geleneklerinden ötürü ikinci planda kalışına kadar geniş bir öykü. Yani, daha romanın ilk sayfalarından itibaren toplumsal cinsiyet konusunun sıklıkla vurgulandığını görmek mümkün. Maria’nın bisiklete binişi, etraftaki erkeklerin ona bakışı ve tek başına hayat mücadelesi veriyor oluşu; kitabın anafikrindeki, insanların birbirleriyle kurduğu ilişki biçimlerinin ters yüz edilebilme ihtimalinin kanıtları...
 
Eve kapanan, kendi arzularından ziyade ailesinin arzularını düşünmek zorunda kalan, –hikayenin merkezinde olsun ya da olmasın– kadınların toplumsalın içinde nasıl sıkışabildiğini ve kaçışa yarayacak çatlaklara yönelebildiğini güçlü bir şekilde okura hissettiren bir roman Dörtyol Ağzı. Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı’na giden erkeklerin yaşamış olduğu travma da kitapta azımsanamayacak ölçüde dile getirilmiş; özellikle Maria’nın kızı Lahja’nın eşi Onni’nin savaşta yaşadıkları, onu konuşmaktan, cinsel hayattan, genel olarak da hayatı muhatap almaktan yoksun bırakmış olmasıyla.
 
Romanın genelinde lineer bir zamansal aktarım biçimine yönelmiş Kinnunen; ancak bunu yaparkenki tercihi, akan bir anlatımın tam tersine radikal biçimde parçalı bir öyküleme. Bir anda on yıl birden ileri gidilen, karakterlerin algılarının, davranış şekillerinin yanı sıra toplumsal değişimin de görüldüğü parçalar, Dörtyol Ağzı’nın yapısını oluşturuyor. İlk bakışta bu tür bir anlatımın daha geniş bir resim oluşturduğu söylenebilir ama bölümler arasındaki zamansal farklılık okurun romanla arasına bir mesafe koymasına da yol açıyor kimi zaman. Her ne kadar bu yöntem karakterlerin ve toplumun zihniyetinin nasıl evrim geçirdiğini ve geri döndürülemez değişimlerle imlendiğini idrak edebilmek adına pekala bir fırsat olarak nitelenebilir olsa da, hikayenin koptuğu ve tekrar birleştiği noktaların, okuyucu deneyiminin sekteye uğramasına yol açtığı da iddia edilebilir. Aslında kitapta kullanılan dil, bu noktada daha “problemli” görünüyor. Zira yazarın cümlelerini bütün hamlığıyla karşılamak büyük bir çaba sarf etmeyi zorunlu kılıyor. Bunun kişisel bir algı sorunundan mı kaynaklandığını –pekala bir yazarın dilini yeterince anlayamamış olabilirim– yoksa bir çeviri problemi mi olduğunu söylemek güç. Kaldı ki Kinnunen’in romanları İngilizcede de olmadığından, dil konusunda bir karşılaştırma yapmak mümkün değil.
 
Bir taraftan da Kinnunen’in kullanmış olduğu anlatım biçimi Finlandiya’da epey geçerliyken, bize fazla yabancı kalıyor olabilir. Ne de olsa Türkçede yeterince Fin edebiyatı örneğine rastlayamıyoruz. Ancak Kinnunen’i İskandinav edebiyatının bir parçası olarak tanımlayacak olursak, Per Petterson’dan, Erlend Loe’dan ve Karl Ove Knausgaard’dan hayli farklı olduğunu görürüz. Kinnunen’in Dörtyol Ağzı, Fin edebiyatının Türkçedeki yerini ve nasıl karşılandığını anlamak için bir kılavuz adayı olabilir.
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Eleştiri Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Sisifos'un çürüyen içi

						
Tanrıların günün sonunda yeniden aşağıya yuvarlanacak bir kayayı sonsuz kez zirveye taşımakla cezalandırdığı Sisifos’u bilirsiniz. Onu farkındalığı yüksek bir insan olarak hayal eden Albert Camus, dünya denen kaos yumağının bir amacı bulunmadığını kabullenen bilinciyle, kaya yuvarlamanın diğer hiçbir eylemden farkı olmadığını idrak eden Sisifos’u mutlu biri olarak tasarlıyordu.

						
					

					

					

										

					

						
Ophelia ölümleri

						
Trendeki Kız’ın başarısı, Paula Hawkins’in kapalı kapılar ardında domestik şiddeti yaşayan orta sınıf kadın okurla kurduğu kızkardeşlik duygusuna dayanıyordu.

						
					

					

					

										

					

						
Bildiğimiz Sherlock Holmes'ün uzağında

						
Sherlock Holmes ve çırağı Mary Russell’ın Arıcının Çırağı’nda başlayan serüvenleri Kadınlar Alayı’nda devam ediyor.

						
					

					

					

										

					

						
Korkutucu dolunaylar sürdükçe

						
Tüm modernizm ve modern hayat "tahmin edilebilirlik, tanımlanabilirlik, sayılabilirlik, nitelenebilirlik, belirlenebilirlik" üzerine kurulmuşken, modernizmin ve aydınlanmanın getirdiği kültürel değişimin hızı, bir tür travma yarattı. Rasyonel birikim, kendi karşı-bakışını üretti: Canavarlar, sisli ormanlar, hayaletler, vampirler, kurt adamlar, tüneller, şatolar, kaleler, dolunaylar...

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
İspanyol yazar Juan Goytisolo hayatını kaybetti

					

				

				
				

					
Anthony Burgess'in kayıp argo sözlüğü bulundu

					

				

				
				

					
Anayurt Oteli yeniden vizyonda

					

				

								
				

					
"Görme Biçimleri" sergisi Arter'de

					

				

								
				

					
Kadıköy Kitap Günleri 3-11 Haziran’da Haydarpaşa Garı’nda!

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Tevfik Uyar’la söyleşi:

 "Günümüz bilimkurgusu, bugünün teknolojilerini alıp daha da büyütmek şeklinde bir içeriğe sahip değil."

Ece KARAAĞAÇ
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Ünlü yazarlardan yaratıcılık, üretkenlik ve başarı  üzerine düşünceler
						
					
					
				

																

						2 - Ünlü yazarlar ve en sevdikleri kitaplar
						
					
					
				

																

						3 - Sisifos'un çürüyen içi
						
					
					
				

																

						4 - KuşBakışı // Başar Başarır'ın masasından
						
					
					
				

																

						5 - Ray Bradbury’den genç yazarlara 12 tavsiye
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap