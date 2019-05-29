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Eleştiri

			

			
			
			

				
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Cem Tunçer    29-05-2019

						
Sıradan Bir Kötülük

						

							
							

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Gerçek bir hikâyeye dayanan Kan İzlerinin Peşinde, bir gencin bir katile nasıl evrildiğini, bu süreçte toplumun, bizim ne türden sorumluluklarımız olduğunu yatırıyor masaya.

						

																					
Kan İzlerinin Peşinde, 2016 yılında önce Man Booker ödülüne aday gösterilmiş, sonraysa ödülün finalistleri arasına kalmıştı. Man Booker ödüllerinde bir polisiye-gizem romanının finale kalmasına pek sık rastlanmıyor; küçük bir yayınevinden çıkan bu polisiye, o dönem insanları bir hayli şaşırtmış ve merak uyandırmıştı.
 
Graeme Macrae Burnet ismi pek aşina olduğumuz bir isim değil, keza yazarın İskoç yayıncısı Saraband de butik bir yayınevi ve Man Booker adaylığından sonra kitaba baskı yetiştirmekte hayli zorlanmış. Kan İzlerinin Peşinde kitabı, Man Booker adayı olduğunda bu yüzden birçok yayıncıyı şaşırtmıştı. Sonraki yıllarda aday listesine bir grafik roman da (Nick Dranaso’nun Sabrina’sı) sığdıracak olan Man Booker, bu tür “açılımın” ilk sinyallerini 2016 yılında vermiş, o yıl ödülü Amerikan ırk ayrımına dair bir satir olarak nitelendirebileceğimiz Paul Beatty’nin Seri Sonu (hep kitap, 2018, çev. Fuat Sevimay) kitabı almıştı. Peki Kan İzlerinin Peşinde gibi bir psikolojik gerilim kitabının Man Booker’a aday gösterilmesinde yatan etkenler neler?
 
GERÇEK BİR HİKÂYEYE DAYANIYOR
 
Kan İzlerinin Peşinde Burnet’in ikinci kitabı. Gerçek bir cinayeti konu ediniyor. Burnet, aile kökenlerine ulaşmak için çıktığı yolda bir araştırmaya koyulur ve neticede büyük dedelerine ulaşamasa da eline birtakım dokümanlar geçer; bir cinayete dair gazete kupürleri, katilin tuttuğu günlükler ve adli raporlar da dahil bu dokümanlar, Kan İzlerinin Peşinde kitabı için temeli oluşturur. Kitap, gerçek bir hikâyeye dayanıyor, adli raporların, mahkeme raporlarının büyük bir kısmı gerçek; bu yönüyle “gerçek bir hikâyeden uyarlanan”, hatta bir adım öteye geçerek kurmaca-kurmacadışı arasında gidip gelen, belgesel niteliğinden ötürü kurmacadışı bir anlatı olarak dahi nitelendirilebilecek bir kitap. “Roderick Macrae Davasına İlişkin Belgeler” alt başlığını taşıyan ve tanık raporlarıyla, davaya ilişkin belgelerle zenginleşen kitap, akla yer yer Truman Capote’nin Soğukkanlılıkla kitabını da getiriyor.
 
 
Aynı aileden üç kişi, vahşi bir cinayete kurban gider. Katil aynı kasabadan genç bir çocuktur: Roderick Macrae. İnsanlar tarafından sakin, nazik olarak nitelendirilen Macrae, etrafındaki insanlara karşı son derece saygılı, arkadaşlarıyla arası iyi bir gençtir. Fakat katil olduğuna şüphe yoktur; kitabın hemen girişinde Macrae’nin itirafıyla karşılaşırız; bir katliama imza attığını asla inkâr etmeyen ve kendisini savunmak dahi istemeyen bu genci, bir katil olmaya sürükleyen süreci aktarır bize yazar. Roderick kapalı bir cemaatte büyüyen, feodal hayatın zorluklarıyla mücadele etmeye çalışan, ailesiyle kendilerine ayrılan küçük toprakta çiftçilik yapan bir gençtir. Beraberinde iki kişiyi daha öldürdüğü Lachlan Mackenzie, köy halkı tarafından bölgenin hakemi seçilir ve seçildiği günden bu yana, Roderick ve ailesine karşı, yer yer Kafkaesk denebilecek absürtlükte, bir tür hukuki işkence başlatır.
 
Katili canavarlaştıran bir cinayet anlatısından ziyade, kötülüğün sıradanlığına yaslanıyor kitap; katiller içimizdedir, gayet sıradan, hatta saygılı ve nazik insanlardır. Cinayeti kimin işlediği ilk sayfalarda belli olduğundan, kitap boyunca kendimize sorduğumuz soru polisiye birçok romandaki gibi “Kim?” değil, “Neden?” ve “Nasıl?” oluyor. Evet, katilimiz belli; fakat bu genç bu cinayeti neden işledi, onu bu cinayeti işlemeye sevk eden süreç nasıl işledi, genç bir çocuktan bir katil el birliğiyle nasıl yaratılır? Kan İzlerinin Peşinde, bir gencin bir katile nasıl evrildiğini, bu süreçte toplumun, bizim ne türden sorumluluklarımız olduğunu yatırıyor masaya.
 
 
KAN IZLERININ PEŞINDE
Graeme Macrae Burnet
ÇEV: Aslı Dağlı
MONOKL YAYINLARI 2019
						

						

						
						
												

							
							

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