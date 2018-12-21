“Balkanlarda Barışın Dili Türkçe” Paneli

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İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un son günlerini geçirdiği ve v
36’ıncı TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda “2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti”nin Kırgızistan'ın Oş şehri olmasına karar verildi.
Hak Bir Gönül Verdi Bana başlıklı etkinlikte, mutasavvıf ve şair Yunus Emre’nin hayatından ve eserlerinden ilhamla Yunusça bir gönülle hazırlanmış ilahiler ile başlanılan gece, iki musikişinas insanın bestelerinin seslendirilmesi ile devam edecektir.
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