“Balkanlarda Barışın Dili Türkçe” Paneli

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı çerçevesinde "Balkanlarda Barışın Dili Türkçe" konulu panel düzenlendi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ile Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) tarafından düzenlenen panele, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik, eski milletvekili Mustafa İsen'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.





Çevik ve İsen konuşmalarında; Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde 2 milyona yakın Türk’ün yaşadığını ifade ederek, Türkçeden Balkan dillerine girmiş 8 bine yakın tescil edilmiş kelime olduğunu ve bu kelimelerin büyük ölçüde medeniyetle ilgili kelimeler olduğunu kaydetti.



