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    21-12-2018

						
“Balkanlarda Barışın Dili Türkçe” Paneli

						

							
							

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Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı çerçevesinde "Balkanlarda Barışın Dili Türkçe" konulu panel düzenlendi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ile Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) tarafından düzenlenen panele, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik, eski milletvekili Mustafa İsen'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

 
 
 
Çevik ve İsen konuşmalarında; Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde 2 milyona yakın Türk’ün yaşadığını ifade ederek, Türkçeden Balkan dillerine girmiş 8 bine yakın tescil edilmiş kelime olduğunu ve bu kelimelerin büyük ölçüde medeniyetle ilgili kelimeler olduğunu kaydetti.

 
 
 
Öte yandan, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, 21 Aralık Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı'nın Makedonya Türklerinin en önemli varlık ispatının olduğunu vurgulayarak, "6-7 asırdır süregelen bu Türkçe sevdası, Türkçeye sahip çıkma olgusu inşallah bundan sonra da burada devam edecektir ve ilelebet bu topraklarda Türkçe payidar olacaktır" ifadesini kullandı.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Edebi türler arasındaki tartışmaları her zaman büyük bir keyifle izlemişimdir. Bu tartışmalar arasında kuşkusuz, hangi türün daha eski olduğuna dair tartışma, yazarları, şairleri ikiye böler. Şairler, şiirin en eski edebi tür olduğu iddiasındadırlar. Hikâyeciler ise insanın “tahkiye” etme ihtiyacından dolayı hikâye türünü ilk insana kadar dayandırırlar.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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