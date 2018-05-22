“Edebiyat ve Coğrafyalar” konferansı

Hepimiz biliyoruz ki coğrafya sadece sınırlardan ibaret değildir. Sınırları oluşturan ideoloji ve politikalar edebiyatta da yansımalarını bulur. Kimi zaman politikanın yarattığı sınırlar edebiyatta bambaşka şekillerde ortaya çıkar kimi zaman da edebiyat bu sınırların keskinleştirilmesine, mekanın mümkün olduğunca politikleşmesine hizmet eder.



Diğer yandan farklı dönemlerde gezi ve seyahat kitapları üzerinden coğrafyanın algılanışı ve aktarılışı, kurguya dair çok şey söylediği gibi görülmeyenlere dair de ipucu verebilir hale gelir. Bir bildiğimiz haritalar vardır bir de bilmediğimiz... Edebiyat bu bilmediklerimizi bilinir kılmak için eşsiz bir araçtır. Bu araçla metinlere yeni okumalarla yaklaşmak da mümkündür.



“Edebiyat ve Coğrafyalar” konferansının amacı edebiyat ve coğrafyalar arasındaki ilişkiyi tartışmak, edebiyatın hangi coğrafyaları nasıl mümkün kıldığını çeşitli örnekler üzerinden görünür kılmak.



“Edebiyatın İzinde” başlıklı konferans serisinin dördüncü halkası “Edebiyat ve Coğrafyalar” 25-26 Mayıs tarihleri arasında Beyoğlu Aynalıgeçit’te gerçekleşecek. İki gün boyunca sürecek oturumlar herkese açık ve ücretsiz olacak.



Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman ve Banu Öztürk’ün Bağlam Yayınları işbirliğiyle düzenlediği konferansın iki günlük programı şöyle: