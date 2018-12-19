“Hak Bir Gönül Verdi Bana” Yunus Emre Senfonisi

Hak Bir Gönül Verdi Bana başlıklı etkinlikte, mutasavvıf ve şair Yunus Emre’nin hayatından ve eserlerinden ilhamla Yunusça bir gönülle hazırlanmış ilahiler ile başlanılan gece, iki musikişinas insanın bestelerinin seslendirilmesi ile devam edecektir. İki bölümden oluşan programın ilk bölümünde Sayın İhsan Özer’in hazırladığı geleneksel tarzda tasavvuf musikisi eserleri ve 6 adet Yunus Emre güfteli ilahi sunulacaktır. İkinci bölümde ise genç bir müzik insanı Sayın Halil Can Öztürk’ün Batı ve Türk enstrümanlarının tınılarıyla kurguladığı Yunus Emre Senfonisi başlıklı eserin dünya prömiyeri yapılacaktır. Program 24 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 20.00’da Cemal Reşit Rey’de.