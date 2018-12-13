Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    13-12-2018

						
“Klasik Şiirimizde Benzersiz Bir Şair Fuzûlî” Etkinliği

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
 
Fuzuli’nin Beng ü Bade’sini yayına hazırlayan araştırmacı yazar Murat Kaymaz’ın konuşacağı “Klasik Şiirimizde Benzersiz Bir Şair Fuzûlî” etkinliği, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde 15 Aralık Cumartesi saat 15.00’da gerçekleşecek.

 
1483 yılında şimdiki Irak’ta Kerbela, Necef’de yahut Kerkük iline bağlı Kale semtinde doğduğu düşünülen Fuzuli’nin ailesi Oğuzların Bayat boyundandır. İlk eğitimini Hillah şehrinde müftü olan babasından ve Rahmetullah adlı öğretmeninden almıştır. Azerbaycan Türkçesi, Arapça ve Farsça divan yazmış; eserlerinde dönemin diğer divan şairlerine göre daha sade, anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır. Halk sözlerinden yararlanmıştır. Su Kasidesi, Leyla ile Mecnun ve Şikâyetname dâhil onlarca eser bırakmıştır.
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Malatya Film Festivali’nin Finalistleri İstanbul’da 

						
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde yarışan ulusal kısa filmler İstanbul Üniversitesi’nde akademisyen ve öğrencilerle buluştu.

						
					

					

					

										

					

						
Dünyaca Ünlü Tarihçi Türkiye'ye Geliyor

						
Tarih alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam, bir konferans için Türkiye'ye geliyor.
 

						
					

					

					

										

					

						
Necip Fazıl Ödülleri Sahiplerini Buluyor

						
Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star gazetesi tarafından düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri” törenle sahiplerini buluyor.
 

						
					

					

					

										

					

						
Sait Faik’in Beş Farklı Hikâyesi İş Sanat’ta Seslendirilecek

						
Modern Türk edebiyatında bir dönüm noktası olarak nitelendirilen usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın beş farklı hikâyesinin radyo tiyatrosu formatıyla sahneleneceği, 17 Aralık’ta İş Sanat sahnesinde gerçekleşecek “Şehir Amber Kokacak” dinletisi İstanbullu sanatseverleri bekliyor.
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
“Klasik Şiirimizde Benzersiz Bir Şair Fuzûlî” Etkinliği

					

				

				
				

					
Malatya Film Festivali’nin Finalistleri İstanbul’da 

					

				

				
				

					
Dünyaca Ünlü Tarihçi Türkiye'ye Geliyor

					

				

								
				

					
Necip Fazıl Ödülleri Sahiplerini Buluyor

					

				

								
				

					
Sait Faik’in Beş Farklı Hikâyesi İş Sanat’ta Seslendirilecek

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selim İleri ile edebiyat ve hayat hakkında

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Ay Tiradı

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editör'den

					

										
					
					
					
						

						

						

							
					

					

						
Edebi türler arasındaki tartışmaları her zaman büyük bir keyifle izlemişimdir. Bu tartışmalar arasında kuşkusuz, hangi türün daha eski olduğuna dair tartışma, yazarları, şairleri ikiye böler. Şairler, şiirin en eski edebi tür olduğu iddiasındadırlar. Hikâyeciler ise insanın “tahkiye” etme ihtiyacından dolayı hikâye türünü ilk insana kadar dayandırırlar.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						3 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

																

						4 - Bir kadın ve bir psikiyatristten yaşama çağrı
						
					
					
				

																

						5 - Edebiyatdışı// Ölüme hayranlık duyuyorum
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap