Fuzuli’nin Beng ü Bade’sini yayına hazırlayan araştırmacı yazar Murat Kaymaz’ın konuşacağı “Klasik Şiirimizde Benzersiz Bir Şair Fuzûlî” etkinliği, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde 15 Aralık Cumartesi saat 15.00’da gerçekleşecek.
1483 yılında şimdiki Irak’ta Kerbela, Necef’de yahut Kerkük iline bağlı Kale semtinde doğduğu düşünülen Fuzuli’nin ailesi Oğuzların Bayat boyundandır. İlk eğitimini Hillah şehrinde müftü olan babasından ve Rahmetullah adlı öğretmeninden almıştır. Azerbaycan Türkçesi, Arapça ve Farsça divan yazmış; eserlerinde dönemin diğer divan şairlerine göre daha sade, anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır. Halk sözlerinden yararlanmıştır. Su Kasidesi, Leyla ile Mecnun ve Şikâyetname dâhil onlarca eser bırakmıştır.
Yeni yorum gönder