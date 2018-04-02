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    02-04-2018

						
“Mimarlar Polisiye Roman da Yazar”

						

							
							

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Özel Kütüphaneler serimizde yer verdiğimiz Bodrum Mimarlık Kitaplığı, yazar söyleşilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 3 Nisan 2018 Salı günü 18:00’da, aynı zamanda bir mimar olan yazar Ahmet Sönmez ile “Mimarlar Polisiye Roman da Yazar” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Sönmez, Brüksel Lahanası, Ankara Tavası ve Vaşington Portakalı'ndan oluşan üçlemenin yanı sıra, 1974, Rezil Fabrikatör Dosyası ve Kaçak Mercedes Dosyası romanlarını Jake W. Stephenson müstear ismiyle kaleme aldı. Söyleşi sonrasında, yazarın yeni romanı Kompozit Jüpiter Dosyası vesilesiyle bir imza günü de düzenlenecek.
 
 
 
Ahmet Sönmez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) aldığı mimarlık eğitimi sonrasında 1970-1973 yılları arasında İller Bankası’nın İmar Planlama Dairesi’nde plancı mimar olarak görev yapmıştır. Meslek örgütlerinde aktif sorumluklar alan Sönmez, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreterliği, Mimarlar Odası Genel Başkanlığı ve Mimarlar Derneği 1927 Genel Başkanlığı sorumluluklarını üstlenmiştir. Sönmez, aynı zamanda, Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nde de aktif bir rol oynamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: www.bodrumarchitecturelibrary.org
 
 
 
 
 
SabitFikir arşivinden ek okuma: Özel Kütüphaneler I: Bodrum Mimarlık Kitaplığı
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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