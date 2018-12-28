“Şems ile Mevlana” Tiyatrosu

Tebrizli Şems'in genç yaşından itibaren aşkı bulma serüveninde çatıştığı fikirlerle mücadelesi... Şems-i Tebrizi’nin aynasında hakikatler görünür olurken; aşk, ibadet ve inanç kavramları evrensel bir üslûp ve anlayışla sahneye aktarılıyor. Rabarba Tiyatro’nun oyunu, 28 Aralık Cuma 20.00’da İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde.
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