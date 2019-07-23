“Saraybosna’nın Kalbi” 25 yaşında

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan kanlı savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla başlatılan Saraybosna Film Festivali, bu yıl 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu yıl 25'incisi düzenlenecek festivalin en önemli ödülü "Saraybosna'nın Kalbi" ödülleri için 9 uzun metrajlı ile 14 kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eserin yarışacağı belirtildi. Saraybosna'daki tarihi Ulusal Tiyatro binasındaki festival kapsamında bu yıl 23 filmin dünya prömiyeri yapılacak. Geride bıraktığı çeyrek asır içinde dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi birçok isim katıldı.