“Tarihsel Serüvende İstanbul'un Delileri ve Meczupları" Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen "Tarihsel Serüvende İstanbul'un Delileri ve Meczupları" projesinin devamı niteliğindeki sergi, Cağaloğlu'nda Bağımsız Sanat Vakfı ile Yeni Dünya Vakfı'nda 15 Aralık’ta eş zamanlı olarak ziyarete açılacak.

İstanbul'u, "Başka bir tarih mümkün" diyerek okuyabilmeyi ve anlamayı esas alan proje kapsamında, deli ve meczup algısıyla, bu algının geçirdiği tarihsel değişimler, uzman ve akademisyenlerin katıldığı seminerler aracılığıyla anlatıldı.

Edebiyat, psikoloji, mimarlık, tarih, ilahiyat gibi çeşitli bilimsel disiplinlerin konuya bakış açılarının değerlendirildiği proje kapsamında 18 seminer ile 6 film ve belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Bağımsız Sanat Vakfı bünyesinde 6 farklı görsel sanat atölyesinin de oluşturulurken, kavramsal çerçevesi "Deli ve meczup halleri ve algısı" olarak şekillenen atölyelere 47 sanatçı katıldı.