Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    22-11-2018

						
“Tombak: Altından Süzülen Zarafet” Sergisi 

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Yapı Kredi Kültür Sanat; T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nın ortaklığında açtığı “Tombak: Altından Süzülen Zarafet” sergisiyle, Osmanlı’nın unutulmuş bir sanat dalını ve gizli kalmış bir hazineyi tarih ve sanat meraklılarıyla buluşturuyor.
 
 
Sergide, başta Yapı Kredi Koleksiyonu olmak üzere, Topkapı Sarayı Müzesi, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Semahat ve Nusret Arsel Koleksiyonu, Çiğdem Simavi Koleksiyonu, Gökhan Turhan ve Göksel Turhan Koleksiyonu, A. Naim Arnas Koleksiyonu, Ercan Topçu Koleksiyonu ve Adell Ab-ı Hayat Koleksiyonu gibi Türkiye’nin önemli müze ve koleksiyonlarından ödünç alınan 138 adet Osmanlı tombağı ilk kez bir arada sergileniyor.
 
 
Eşyalara altın görünümü vermek için altınla kaplanan ve “tombak” olarak adlandırılan yemek kapları, fincan zarfları, leğen-ibrikler, buhurdanlar, gülabdanlar ve şamdanlar Osmanlı saray hayatının zarafetini yansıtıyor. Osmanlı ordusu için üretilen; tombak miğfer, kalkan, at alınlığı ve koşum takımları ile askeri törenlerin ihtişamını gözler önüne seriyor. Osmanlı’ya özgü bu altın kaplama sanatının en nadide örneklerinin yer aldığı sergi, estetik ve kalite açısından Osmanlı zanaatkârlarının eriştiği seviyeyi de görmeye imkân tanıyor.
 
 
Sergi; “Sofra ve Yemek Sunumu”, “Su, Temizlik ve Güzel Koku”, “Giyim Kuşamda Tombak”, “Osmanlı’nın Altın Ordusu” ve “Işığın Kaynağı” başlıkları altında toplamda beş bölümden oluşuyor ve tombakları kullanım alanlarına göre sanatseverlere tanıtmayı amaçlıyor. Küratörlüğünü Nihat Tekdemir, danışmanlığını Prof. Dr. Sümer Atasoy ve Güner Liman, tasarımını ise Yeşim Demir’in yaptığı sergi 21 Kasım 2018 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında Beyoğlu Yapı Kredi Müzesi’nde.
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
2018’in en iyi drama dizisi: La Casa de Papel

						
Bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde La Casa de Papel, International Academy of Arts and Television Science tarafından 2018’in en iyi drama dizisi seçildi ve en iyi drama dalında Emmy kazanan ilk Netflix İspanyol Orijinal yapımı oldu.
 

						
					

					

					

										

					

						
“Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında” Sergisi

						
Modern Türk şiirinin öncülerinden İlhan Berk’in 100’üncü doğum yıldönümü için hazırlanan, “Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında” sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat tarafından açılıyor.

						
					

					

					

										

					

						
Genç sanatçı platformu BASE’in ikincisi başlıyor

						
 

						
					

					

					

										

					

						
Çocuk ve Genç Kalemler İstanbul’u Anlatacak

						
 
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
2018’in en iyi drama dizisi: La Casa de Papel

					

				

				
				

					
“Tombak: Altından Süzülen Zarafet” Sergisi 

					

				

				
				

					
“Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında” Sergisi

					

				

								
				

					
Genç sanatçı platformu BASE’in ikincisi başlıyor

					

				

								
				

					
Çocuk ve Genç Kalemler İstanbul’u Anlatacak

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selim İleri ile edebiyat ve hayat hakkında

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Bir Ailenin En Uzun Yüzyılı 

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						3 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

																

						4 - Bir kadın ve bir psikiyatristten yaşama çağrı
						
					
					
				

																

						5 - Edebiyatdışı// Ölüme hayranlık duyuyorum
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap