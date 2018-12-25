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Kişilerin, fikirlerin ve nesnelerin ‘zaman’ ile çözümü belki de imkânsız, sımsıkı bir bağı olduğunu düşünmüşümdür hep. Zamanın kendi boyutları içerisinde var ettiği pek çok şey gibi edebiyat eserleri de o bağdan nasibini alıyor; hem iyi hem kötü etkiler görebiliyor. Kimi öyle iyi seçiyor ki doğacağı günü, ederinden çok kıymet görüyor.
Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun 145’inci yıldönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde piyano resitali sunacak. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nda yapılacak olan etkinlik 25 Aralık Salı, 18.30’da başlayacak.
Türkiye Yazarlar Birliği'nin 40’ıncı yılı dolayısıyla sene başından itibaren çok sayıda faaliyet gerçekleştirildi. İlmî-fikrî bilgi şölenleri, edebi toplantılar, şiir şölenleri ile geçen yılın sonunda bir de 40’ıncı yıl konseri düzenlenecek.
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