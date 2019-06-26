12 Sanatçıdan “Yaz Vakti” sergisi

Üsküdar Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği sergi etkinlikleriyle İstanbulluları sanatın farklı alanlarında öne çıkan eserlerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda; 12 sanatçının heykel, resim, özgün baskı, cam, seramik, gravür, moazik, fotoğraf gibi farklı dallardaki eserleriyle yer aldığı Yaz Vakti Sergisi ile İstanbulluları, Türk ve dünya kültürlerinden izler taşıyan farklı sanat disiplinlerinin dünyasını keşfetmeye davet ediyor. Kültür ve sanatın en renkli mekânı olarak rüştünü ispat eden Nevmekan Sahil’de, Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri’nin küratörlüğünde; sanatın farklı alanlarının temsilcisi Ayfer Kalsın, Beyza Boynudelik, Filiz Öztürk Doğan, Görkem Dikel, Haluk Aydın, Melike Kılıç,Meyçem Ezengin, Mohamad Ayoubi, N. Ufuk Başkır, Selin Kohen, Serap Gümüşoğlu, Yücel Kale’nin eserlerine ev sahipliği yapacak olan sergide, sanatın çok yönü anlatımıyla farklı kültürlerin karakteristik özellikleri gözler önüne serilecek. Çağdaş sanattan geleneksel sanatlara, özgün baskı sanatlarına uzanan çok sesliliğin yansıtılacağı sergide, sanatçıların farklı dönemlerinden eserleri sanatseverlerle buluşturulacak. Sanatın farklı alanlarının temsilcilerinin eserlerinden oluşan sergi, sunduğu çok seslilikle farklı kültürlerin izlerini yansıtacak. Sergi 17 Eylül’e kadar Nevmekan Sahil’de gezilebilecek.