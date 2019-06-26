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    26-06-2019

						
12 Sanatçıdan “Yaz Vakti” sergisi 

						

							
							

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Üsküdar Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği sergi etkinlikleriyle İstanbulluları sanatın farklı alanlarında öne çıkan eserlerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda; 12 sanatçının heykel, resim, özgün baskı, cam, seramik, gravür, moazik, fotoğraf gibi farklı dallardaki eserleriyle yer aldığı Yaz Vakti Sergisi ile İstanbulluları, Türk ve dünya kültürlerinden izler taşıyan farklı sanat disiplinlerinin dünyasını keşfetmeye davet ediyor. Kültür ve sanatın en renkli mekânı olarak rüştünü ispat eden Nevmekan Sahil’de, Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri’nin küratörlüğünde; sanatın farklı alanlarının temsilcisi Ayfer Kalsın, Beyza Boynudelik, Filiz Öztürk Doğan, Görkem Dikel, Haluk Aydın, Melike Kılıç,Meyçem Ezengin, Mohamad Ayoubi, N. Ufuk Başkır, Selin Kohen, Serap Gümüşoğlu, Yücel Kale’nin eserlerine ev sahipliği yapacak olan sergide, sanatın çok yönü anlatımıyla farklı kültürlerin karakteristik özellikleri gözler önüne serilecek. Çağdaş sanattan geleneksel sanatlara, özgün baskı sanatlarına uzanan çok sesliliğin yansıtılacağı sergide, sanatçıların farklı dönemlerinden eserleri sanatseverlerle buluşturulacak. Sanatın farklı alanlarının temsilcilerinin eserlerinden oluşan sergi, sunduğu çok seslilikle farklı kültürlerin izlerini yansıtacak. Sergi 17 Eylül’e kadar Nevmekan Sahil’de gezilebilecek.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Ütopya fikrinin ortaya çıktığı Ortaçağ Batı’sı, insanlığa karanlık bir gelecek vaat etmesine rağmen, kendi topraklarında doğmuş “rahatsız ruhlar” eliyle her zaman temize çekildi. Birilerinin ütopyası, başka birilerinin distopyası oluyordu çünkü. Batı’nın en parlak ütopyası İngiltere’dir ve ne hikmetse ütopya dediğimiz tür de İngilizler eliyle pazarlanmıştır tüm dünyaya.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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