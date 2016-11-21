idefix.com, 21 Kasım – 21 Aralık tarihleri arasında kitapseverlerin merakla beklediği Sanal Kitap Fuarı’nın 14.’sünü düzenleyecek. idefix.com Sanal Kitap Fuarı; 2000 yayınevi, 150 bin çeşit kitap, yüzde 75’e varan indirim, imzalı kitaplar, yazar tavsiyeleri ile tam bir kitap şölenine dönüşecek. Gelenekselleşen Sanal Kitap Fuarı, imzalı kitaplar, yazar tavsiyeleri, yüzde 75’e varan indirim, çekilişler ve sürpriz etkinlikler ile renklenecek. Her yıl kitap severlerden daha fazla ilgi gören idefix.com Sanal Kitap Fuarı’nda 2000 yayınevi okuyucularla buluşacak. Bir ay sürecek fuarda kitapseverler, indirimin yanı sıra, 50 TL ve üzeri alışverişlerinde ücretsiz kargo ve taksit seçeneklerinden de faydalanabilecekler.

14. idefix.com Sanal Kitap Fuarı’nda Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Enis Batur, Hikmet Anıl Öztekin, İpek Çalışlar, İskender Pala, Mine Kırıkkanat, Murat Menteş, Mümin Sekman, Nazan Bekiroğlu ve Yılmaz Özdil kitapları, okurlara yazarlarından imzalı olarak ulaştırılacak. Geçtiğimiz yıl 3.800.000 kişinin ziyaret ettiği fuarı bu sene 6.000.000 kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.