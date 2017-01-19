"Türkiye’nin online kitabevi" idefix.com, 21 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında geleneksel kitap fuarının 14’üncüsünü düzenledi.
Yapılan açıklamaya göre, okurların satın aldığı kitapların sayısı, üst üste konulduğunda Everest Zirvesi’ni aşacak seviyeye ulaşmış... Hedeflenen 6 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan fuar, böylesi özellikleriyle, bazı önemli tespitlerin yapılmasına da imkan veriyor.
Kadınlar daha çok okuyor!
Sanal Kitap Fuarı'nın ardından ortaya çıkan tabloda, kadınların -yaklaşık yüzde 2'lik bir farkla- kitaplara daha çok ilgi gösterdikleri görülüyor. Sırasıyla kadın kitap severlerin daha çok kitap aldığı şehirler de İzmir, Düzce, Aydın, Çanakkale ve Erzurum olmuş. Fuar süresince, yurt dışından da beklenenin üzerinde sipariş verilmiş. İngiltere, Fransa, Almanya, ABD ve Belçika yurt dışından en çok sipariş veren ülkeler olurken; yurt içi sipariş birinciliğini ise İstanbul yakalamış.
Fuarda en çok ilgi gören kitaplar listesinde ise birincilik, Yuval Noah Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara Sapiens isimli çalışmasına ait... Sapiens kitabını, yine aynı yazarın bir diğer kitabı olan Homo Deus izliyor; Aeden, Bülbülü Öldürmek ve Harry Potter ve Lanetli Çocuk da en çok ilgi gören diğer kitaplar... Listeler halinde bakacak olursak, ortaya çıkan tablo şöyle:
Sanal Kitap Fuarı’nın En’leri:
Sanal Fuarın En Çok Okunan Yazarları
Stefan Zweig
Yuval Noah Harari
Sabahattin Ali
Emrah Serbes
Hasan Ali Toptaş
Sanal Fuarın En Çok İlgi Gören Kategorileri
Dünya Roman
Türkiye Roman
Çocuk Öykü/Hikaye
Dünya Tarihi
Felsefe Bilimi
En Çok İlgi Gören “Çocuk Kitapları”
Küçük Prens
Küçük Kara Balık
Dedemin Bakkalı
Çocuk Kalbi
Haritada Kaybolmak
En Çok İlgi Gören E-Kitaplar
Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens
Bir Nefeste Dünya Tarihi
Körlük
Kürk Mantolu Madonna
1984
En Çok Hediye Edilen Kitaplar
Kürk Mantolu Madonna
Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens
Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi
Müptezeller
Küçük Prens
Görseller: Ece Zeber
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