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    11-11-2016

						
2. Kara Hafta İstanbul Festivali başlıyor

						

							
							

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Pera Palace Hotel Jumeirah, geçtiğimiz yıl ünlü yazar  Agatha Christie’nin doğumunun 125. yılı şerefine gerçekleştirdiği Kara Hafta İstanbul Festivali’nin ikincisini bu yıl 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenliyor. Bu yılın festival teması ise 1933 yılında İstanbul'a gelip Pera Palace Hotel Jumeirah'da konaklayan ve konusu Türkiye'de geçen 2 kitap yazan ünlü Belçikalı yazar Georges Simenon.
 
 
1-2-3 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenecek festivale Philip Kerr, Tibor Fischer, Sam Wilson, David Walton, Mari Jungstedt gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra; Sevin Okyay, Elçin Poyrazlar, Suphi Varım gibi önemli Türk yazarları ve Türkiye’nin ilk polisiye dergisi 221B de katılım gösterecek.

Komitesinde Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celal gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin bulunduğu 2. Kara Hafta Festivali “Semt Polisiyesi”, “Tarihi Romanlarda Polisiye”, “Kadın Polisiyeciler” gibi oturumlarda yazarlar ve okurları bir araya getirecek. 


 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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