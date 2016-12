2016'da neler oldu? (1)

Salt Galata tarafından düzenlenen "Kitaba Dönüşmek" serisinin bu son programının konukları Can Yayınları genel müdürü Can Öz ve editör Faruk Duman. Bu akşam saat 19:00'da Salt Galata'da gerçekleştirilecek olan söyleşide Can Öz ve Faruk Duman bağımsız kimliği yeni bir kuşak tarafından koruyup geliştirilen Can Yayınları'nı anlatacak.