2016'da neler oldu? (2)

2016'nın bitmesine günler kaldı. Her açıdan zorlu geçen bu yıl, edebiyat dünyasına neler getirdi? Sizler için derledik ve iki parça halinde, peyderpey yayınlayacağız. İşte ikinci kısım!

Yazarlar, yayınlar, yayınevleri

• Hasan Ali Toptaş bütün eserleriyle artık Everest’te. Everest tarafından yayınlanacak kitaplar arasında Hasan Ali Toptaş okurlarının uzun yıllardır arayıp bulamadığı iki öykü kitabı da var: Bir Gülüşün Kimliği ve Yoklar Fısıltısı. Bu öyküler 30 yıl sonra "Geçmiş Şimdi Gelecek" başlığıyla yeniden okurla buluşuyor.



• 2006 yılı sonbaharında yola çıkan Yordam Kitap, 10. yaşına Yordam Edebiyat’la merhaba dedi. "Gerçeğin ve yordamınca yapılan sanatın özgürleştirici gücüyle yola koyulan" Yordam Edebiyat’ın 1 Haziran tarihi itibariyle raflardaki yerini alacak ilk üç kitabı, Miguel A. Asturias’tan Sayın Başkan, Maksim Gorki’den Ana, Aleksandr Herzen’den Suçlu Kim? oldu.



• Encore Yayınları, Sami Erbes editörlüğünde yeni bir kitap dizisi başlatıyor; Encore Polisiye. Dizinin başlangıç kitabı İtayan yazar Massimo Carlotto'nun Haydutun Aşkı isimli romanı oldu.



• Şiir ve özgür metin, günlük, roman, deneme, derleme, antoloji, tekst ve senaryo türlerinde eserleri bulunan küçük İskender’in kitapları bundan böyle Can Yayınları tarafından yayımlanacak.



• 1983 yılında ünlü yazar Rıfat Ilgaz ve oğlu Aydın Ilgaz tarafından kurulan ve bugüne dek birçok kitabın ve yazarın okuruyla buluşmasına vesile olan Çınar Yayınları faaliyetlerini bundan böyle Kırmızı Kedi Yayınevi çatısı altında sürdürecek.



• Git Kendini Çok Sevdirmeden, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Selanik'te Sonbahar ve Dualar Kalıcıdır gibi kitaplarıyla tanıdığımız Tuna Kiremitçi yazarlık kariyerini sonlandırdığını duyurdu.





Dergiler

• 2014'te yayına ara veren Express dergisi yeni bir formatla Şubat 2016'da yayın hayatına döndü. Bir kültür-fikir dergisi olan Express sanattan siyasete, edebiyattan spora geniş bir yelpazede seçtiği konuları kapsamlı söyleşi ve yazılarla işliyor.



• Haftalık film kültürü dergisi Arka Pencere 30 Ekim 2009'da başlayan serüvenlerinin, "şimdilik" kaydıyla, "Sağlıcakla ve Hitchcock'la kalın," diyerek sona erdiğini duyurdu.



• "Öykünün gazetesi" olmak üzere yola çıkan Öykü Gazetesi Ekim ayı itibariyle yayın hayatına başladı. Kasım ayı itibariyle de Can Yayınları çatısı altına girdi.



• Mylos Yayın Grubu tarafından Ekim 2015’te ilk sayısıyla okur karşısına çıkan ve Eylül 2016’daki 12.sayısıyla son matbu sayısını yayımlayan Pulbiber Dergi, kültür sanat portalıyla geri döndü. John Lennon ve “Sadece Hayal Et” temalı 12.sayının ardından web sitesi PulbiberDergi.com yayın hayatına 24 Ekim Pazartesi itibariyle başladı.



• Mylos Yayın Grubu'nun, konsept dergiciliğe gösterilen ilgiyi bir dizi dergisiyle zenginleştirmek amacıyla yola çıktığı yeni dizi kültür dergisi Episode okuyucuyla buluştu. Öncelikle web sitesini aktif hale getiren Episode'un Aralık 2016-Ocak 2017 tarihli ilk sayısı da yayımlandı.







Etkinlikler, Festivaller

• Pera Film Çehov’un doğum günü olan 29 Ocak’ta başlayan ve 27 Şubat’a kadar süren "Gökyüzü Işıldıyor: Çehov’a Övgü" adlı programı sundu.



• 3-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen İstanbul Tiyatro Festivali Orhan Pamuk’tan Fernando Pessoa’ya uzanan seçkisiyle edebiyatseverlerin dikkatini çekti.



• Türkiye’nin ilk edebiyat festivali olan İTEF- İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali 8. kez kapılarını açtı. 8-15 Mayıs’ta gerçekleşen etkinlikte konu Şehir ve Sesler olarak belirlendi.



• Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği’nin birlikte düzenlediği "16. Uluslararası Ankara Öykü Günleri" 12 Mayıs'ta başladı, onur ödülü Buket Uzuner’e verildi.



• Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Haydar Ergülen direktörlüğünde gerçekleştirildi. Bu yılki onur konuğu Ahmet Telli, odak ülke de Norveç olarak belirlendi.

• 8. Kadıköy Kitap Günleri Haydarpaşa Garı’na taşındı. 1-5 Haziran tarihlerinde Haydarpaşa’da gerçekleşen etkinlikte onur konuğu Selim İleri oldu.



• Pera Müzesi Blog, Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) iş birliğiyle, “Gece Yarısı Korku Hikayeleri” isimli yeni ve tüyler ürpertici bir hikaye dizisi sundu. FABİSAD üyesi yazarların Pera Müzesi’nin Mario Prassinos: Bir Sanatçının İzinde, İstanbul-Paris-İstanbul sergisindeki eserlerden ilhamla yazdıkları korku hikayeleri sergi boyunca gece yarısı tam 00:00 yayımladı.



• Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali bu yıl 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Festivalde Shakespeare’in ölümünün 400. yılı ve Cemil Meriç’in doğumunun 100. yılı anıldı.







Kitap fuarları

• 10. Ankara Kitap Fuarı 8-17 Ocak tarihleri arasında yüksek katılımla gerçekleştirildi.



• 9. yılında 9 gün kapılarını açmaya karar veren Çukurova Kitap Fuarı, 9-17 Ocak tarihlerinde Adana’da gerçekleşti.



• 2. Karadeniz Kitap Fuarı 23-28 Şubat tarihlerinde Samsun’da gerçekleşti. Fuarda Yaşar Kemal anıldı.



• 14. Bursa Kitap Fuarı, 19-27 Mart’ta kapılarını açtı. Fuarda Cemil Meriç’in 100. yılı kutlandı.



• 16-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ve onur yazarının Hüseyin Yurttaş olarak belirlendiği 21. İzmir Kitap Fuarına bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katıldı.



• 12-20 Kasım tarihlerinde 35. İstanbul Kitap Fuarı düzenlendi. Teması "Felsefe ve İnsan" olan fuar kapsamında fuarın onur konuğu olan İoanna Kuçuradi oldu.



• Osmaniye Belediyesi 9-18 Aralık tarihlerinde 1. Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarını düzenledi.







Ödüller

• PEN Duygu Asena Ödülü: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı



• Yunus Nadi Roman: Barbarın Kahkası, Sema Kaygusuz



• Yunus Nadi Öykü: Kureyş’in Kurtları, İnan Çetin ; Bir Nedene Sunuldum, Yalçın Tosun



• Sait Faik Hikaye Armağanı: Güneş Sepeti, Muzaffer Kale



• Uluslararası Man Booker Ödülü: The Sellout, Paul Beatty



• Orhan Kemal Roman Armağanı: Dokuzuncu Haşmet, İbrahim Yıldırım



• Metin Altıok Şiir Ödülü: Gelecek Günlerin Şarabı, Tuğrul Tanyol



• Erdal Öz Edebiyat Ödülü: Orhan Koçak



• Nobel Edebiyat Ödülü: Bob Dylan



• Goncourt Ödülü: Leila Slimani



• Yasnaya Polyana Edebiyat Ödülü: Orhan Pamuk



• Premio Roma Yabancı Kitap Ödülü: Ayşe Kulin





Görseller: Esra Kalay, Tayfun Pekdemir, Ece Zeber, Cihan Dağ