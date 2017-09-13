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    13-09-2017

						
2017 Man Booker kısa listesi açıklandı!

						

							
							

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İngilizce yazılmış romanlara verilen prestijli Man Booker Ödülü'nün bu yılki adaylarının kısa listesi açıklandı. (Uzun liste 27 Temmuz'da paylaşılmıştı.) Ödülü kazanan yazar ise 17 Ekim'de duyurulacak. Kısa liste şöyle:
 
  • 4 3 2 1, Paul Auster (Faber & Faber)
  • History of Wolves, Emily Fridlund (Weidenfeld & Nicolson)
  • Exit West, Mohsin Hamid (Hamish Hamilton)
  • Elmet, Fiona Mozley (JM Originals)
  • Lincoln in the Bardo, George Saunders (Bloomsbury Publishing)                    
  • Autumn, Ali Smith (Hamish Hamilton)
 
 
Ödül 40 yıldır İngiliz İmparatorluğu'na mensup ülkelerden ve İrlanda'dan yazarlara veriliyordu. 2013'te kurallar değişince kapsamı biraz daha genişleyen Man Booker'a artık ABD'den yazarlar da aday oluyor.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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