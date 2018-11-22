2018’in en iyi drama dizisi: La Casa de Papel

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde La Casa de Papel, International Academy of Arts and Television Science tarafından 2018’in en iyi drama dizisi seçildi ve en iyi drama dalında Emmy kazanan ilk Netflix İspanyol Orijinal yapımı oldu.

New York’ta gerçekleştirilen törene aralarında dizinin yaratıcısı Álex Pina, başyapımcısı Esther Martinez Lobato ve dizi ekibi katıldı. Ödül ile ilgili Álex Pina şunları söyledi: "Bu Emmy ödülü, ağırlıklı olarak ABD’de doğan bu janrın yani soygun türünün, Latin, Akdenizli ve İbero-Amerikan bir bakış açısı ile de mümkün olabileceğini kanıtlayan harika bir mucize niteliğinde. Bu bakış açısı, karakterlerin de en az hikâye ve senaryo kadar önemli olduğunu gösteriyor.”

Netflix Uluslararası Orijinal İçerikleri İspanya ve Latin Amerika Direktörü Diego Ávalos konuyla ilgili olarak: “Akademi bu gece İspanyol kurgusunu kutluyor, buna tanıklık ettiğimiz için çok heyecanlıyız. La Casa De Papel, unutulmaz karakterleriyle dünyada en çok seyredilen yabancı dildeki Netflix yapımı oldu ve dünyayı fethetti.” dedi.

Yayınlanan ilk iki sezonun dünyada büyük başarı elde etmesinin ardından, İspanya’nın fenomen dizisi La Casa De Papel’in üçüncü kısmı için çekimler sürüyor. Yeni bölümler 2019’da Netflix ekranlarında olacak.