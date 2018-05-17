2018 Orhan Kemal Roman Armağanı Seray Şahiner'in

Bu yıl 47. kez verilen Orhan Kemal Roman Armağanı'nın sahibi Kul adlı romanıyla Seray Şahiner oldu. Şahiner’in kitabı, Turhan Günay, M. Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Yiğit Bener, Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu ve Nazım K. Öğütçü’den oluşan seçici kurul tarafından 70 eser arasından seçildi.

Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, Kul’u “kentsel ve rantsal dönüşümle mahallenin çöküşü, kadın bireyin tamamen yalnızlaşmasını, tek başına bir birey olarak var olma mücadelesini, hezeyan, beklenti ve umutlarını, düş kırıklıklarını, topluma hakim olan çeşitli söylemlerden, ideoloji ve inançlardan nasıl etkilendiğini, bu etkileri kişiselleştirip aradan kendi yolunu bulmaya çalışışını, bu etkilerden kurtulamayışını ama gene de teslim olmayışını güçlü bir anlatım tekniğiyle ve tutarlı bir dille, kolaycılıklara sapmadan ince bir mizahla, toplumsal dokuyu arka planda ustalıkla irdelemesi ve Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüyle birebir örtüşmesi nedeniyle” 2018 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer gördüğünü açıkladı.

Seray Şahiner’e ödülü, 1 Haziran Cuma günü, İstanbul Beyazıt’taki Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu’nda 10.30 da yapılacak olan Orhan Kemal’i anma töreninde verilecek.