2019 “Orhan Kemal Roman Armağanı”na Katılım Süreci Başladı

48’incisi düzenlenecek olan Orhan Kemal Roman Armağanı için başvuru süreci başladı. 10 Ocak 2019 tarihine kadar sürecek Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süresinin ardından, roman armağanı 17 Mayıs 2019 tarihinde seçici kurulun toplantısında belirlenecek.

2019 Orhan Kemal Roman Armağanı’na, 2018 yılında (1 Ocak – 31 Aralık) ilk kez yayımlanmış olan bir eserle katılım sağlanabilir. Yazar ya da yayınevi tarafından bir başvuru yazısı ve beraberinde eserin on adet nüshasının Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliği’ne iletilmesi gerekiyor. Eserin Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüne karşıt ve ona aykırı olmamak koşuluyla her dalda genel roman anlayışının gerekli örgüsünün sağlanmış ve bu bilinçle yazılmış olması aranan nitelikler arasında.

Orhan Kemal Roman Armağanı seçiciler kurulu; Nâzım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Ataol Behramoğlu, Çimen G. Erkol, Adnan Özyalçıner ve Tahir Şilkan’dan oluşuyor. Kazanan yazara ödülü 3 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i Anma Günü’nde verilecek.