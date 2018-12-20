2019 Kültür Başkenti Kırgızistan'ın Oş Şehri

36’ıncı TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda “2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti”nin Kırgızistan'ın Oş şehri olmasına karar verildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, koordinasyon görevini Kırgızistan'a devrettiklerini bildirdi.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Kırgizistan'ın Oş kentinin “2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti” olduğunu duyurarak herkesi Oş’a davet etti ve şunları söyledi:
“Şeyh Şaban-ı Veli ile ilgili Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş'ta büyük bir konferans olacak. 2019 Âşık Veysel ve Azerbaycan'ın ünlü şairi İmadeddin Nesimi yılı olacak."
TÜRKSOY fotoğraf sergisinin açılışının yapıldığı programın sonunda, Kastamonu Valiliği tarafından Bakan Ersoy ile toplantıya katılan Türk dünyasından temsilcilere plaket takdim edildi. “Kaşgarlı Mahmut” konulu hikâye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
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