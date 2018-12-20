Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    20-12-2018

						
2019 Kültür Başkenti Kırgızistan'ın Oş Şehri

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 2

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
36’ıncı TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda “2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti”nin Kırgızistan'ın Oş şehri olmasına karar verildi.
 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, koordinasyon görevini Kırgızistan'a devrettiklerini bildirdi.
 
 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Kırgizistan'ın Oş kentinin “2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti” olduğunu duyurarak herkesi Oş’a davet etti ve şunları söyledi:
 
 
“Şeyh Şaban-ı Veli ile ilgili Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş'ta büyük bir konferans olacak. 2019 Âşık Veysel ve Azerbaycan'ın ünlü şairi İmadeddin Nesimi yılı olacak."
 
 
TÜRKSOY fotoğraf sergisinin açılışının yapıldığı programın sonunda, Kastamonu Valiliği tarafından Bakan Ersoy ile toplantıya katılan Türk dünyasından temsilcilere plaket takdim edildi. “Kaşgarlı Mahmut” konulu hikâye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Dostoyevski’nin Yarım Kalan Eseri “Netoçka Nezvanova” Tiyatroda

						
 

						
					

					

					

										

					

						
“Hak Bir Gönül Verdi Bana” Yunus Emre Senfonisi

						
Hak Bir Gönül Verdi Bana başlıklı etkinlikte, mutasavvıf ve şair Yunus Emre’nin hayatından ve eserlerinden ilhamla Yunusça bir gönülle hazırlanmış ilahiler ile başlanılan gece, iki musikişinas insanın bestelerinin seslendirilmesi ile devam edecektir.

						
					

					

					

										

					

						
Sanatın Süper Kısa Serüveni

						
 

						
					

					

					

										

					

						
Bu Toprağın Güzideleri Asef Halet Çelebi

						
Cumhuriyet döneminin mistik şairi Asef Halet Çelebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yazarlar Birliği’nin düzenlediği etkinlikte anılıyor. 14.30’da başlayacak program iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturumda Prof Dr. Fatih Andı başkanlığında Prof Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Prof. Dr. Özlem Fedai, Dr. Ahmet Demirhan, Dr.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
2019 Kültür Başkenti Kırgızistan'ın Oş Şehri

					

				

				
				

					
Dostoyevski’nin Yarım Kalan Eseri “Netoçka Nezvanova” Tiyatroda

					

				

				
				

					
“Hak Bir Gönül Verdi Bana” Yunus Emre Senfonisi

					

				

								
				

					
Sanatın Süper Kısa Serüveni

					

				

								
				

					
Bu Toprağın Güzideleri Asef Halet Çelebi

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selim İleri ile edebiyat ve hayat hakkında

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Ay Tiradı

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Edebi türler arasındaki tartışmaları her zaman büyük bir keyifle izlemişimdir. Bu tartışmalar arasında kuşkusuz, hangi türün daha eski olduğuna dair tartışma, yazarları, şairleri ikiye böler. Şairler, şiirin en eski edebi tür olduğu iddiasındadırlar. Hikâyeciler ise insanın “tahkiye” etme ihtiyacından dolayı hikâye türünü ilk insana kadar dayandırırlar.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						3 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						4 - Odlar Diyarının Kuzgunu: Elçin Efendiyef!
						
					
					
				

																

						5 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap