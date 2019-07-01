“Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği ‘Endülüs ve Osmanlı Medeniyetlerinde Bilim ve Teknoloji’ toplantısında Türk ve İspanyol akademisyenler bir araya gelerek Prof. Dr. Fuat Sezgin hatırasını bir kitap halinde yayınlanmaya karar verdi. Toplantının açılış oturumunda, 94 yıllık hayatının büyük bir kısmını Müslüman bilim adamlarının çalışmalarına adayan ve bilim tarihi araştırmalarında hak ettikleri saygın yeri kazanmalarında büyük pay sahibi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları ve bilim tarihi araştırmalarına yaptığı katkılar ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Açılış oturumunun ardından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Madrid Complutense Üniversitesi, Madrid Autónoma Üniversitesi ve Granada Üniversitesi’nden alanının uzman bilim tarihçileri tarafından Endülüs ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde Müslüman bilim adamlarının çalışmaları ile bilim ve teknik alanlarına yaptıkları katkılar çeşitli yönleriyle değerlendirildi.