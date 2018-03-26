26 Mart-1 Nisan 2018 tarihleri arasında kutlanacak olan 54. Kütüphane Haftası’nın ana teması “Kültürel Değişim ve Kütüphaneler”. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin hafta çerçevesinde düzenlediği “81 İlde Kitap Okuyoruz” gibi etkinliklerin programına buradan ulaşabilir, #KütüphaneHaftası etiketiyle sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
SabitFikir olarak, 2017’de başladığımız “Özel Kütüphaneler” projemizde, farklı alanlarda uzmanlaşmış kütüphaneleri özgün fotoğraflar eşliğinde sayfalarımıza taşımıştık.
Özel Kütüphaneler arşivine göz atmak için:
Özel Kütüphaneler I: Bodrum Mimarlık Kitaplığı
Özel Kütüphaneler II: NGBB Botanik Bahçesi Kütüphanesi
Özel Kütüphaneler III: Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
Özel Kütüphaneler IV: Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi
Özel Kütüphaneler V: İstanbul Kitaplığı
Özel Kütüphaneler VI: Kadın Eserleri Kütüphanesi
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