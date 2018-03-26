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    26-03-2018

						
54. Kütüphane Haftası başladı!

						

							
							

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26 Mart-1 Nisan 2018 tarihleri arasında kutlanacak olan 54. Kütüphane Haftası’nın ana teması “Kültürel Değişim ve Kütüphaneler”. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin hafta çerçevesinde düzenlediği “81 İlde Kitap Okuyoruz”  gibi etkinliklerin programına buradan ulaşabilir, #KütüphaneHaftası etiketiyle sosyal medyadan takip edebilirsiniz.


SabitFikir olarak, 2017’de başladığımız “Özel Kütüphaneler” projemizde, farklı alanlarda uzmanlaşmış kütüphaneleri özgün fotoğraflar eşliğinde sayfalarımıza taşımıştık.
 


Özel Kütüphaneler arşivine göz atmak için:


Özel Kütüphaneler I: Bodrum Mimarlık Kitaplığı
 
 
 
Özel Kütüphaneler II: NGBB Botanik Bahçesi Kütüphanesi
 



Özel Kütüphaneler III: Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
 
 

Özel Kütüphaneler IV: Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi
 
 

Özel Kütüphaneler V: İstanbul Kitaplığı
 
 
 
Özel Kütüphaneler VI: Kadın Eserleri Kütüphanesi
 
 
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
54. Kütüphane Haftası başladı!

					

				

				
				

					
Diyaloglar: Bolano’nun “Uzak Yıldız”ı

					

				

				
				

					
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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