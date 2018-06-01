Agatha Christie imzalı "Örümcek Ağı" ilk kez Türkçede

Polisiye edebiyatın büyük ustası Agatha Christie yalnızca benzersiz zekasıyla değil üretkenliğiyle de tacı kimseye bırakmayan bir yazar. O nedenle, Türkçeye çevrilmemiş gizli hazinelerine halen rastlamak mümkün. Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini alan Örümcek Ağı da bu metinlerden biri.



Agatha Christie’nin 1954 yılında kaleme aldığı ve Londra’daki Savoy Tiyatrosu’nda 774 kez sahnelenen Örümcek Ağı adlı oyun, Charles Osborn tarafından romanlaştırıldı.



Örümcek Ağı’nda ünlü bir diplomatın karısının, evinin salonunda bir ceset bulmasıyla başlıyor macera. Dışişlerinde gelecek vaat eden saygın bir diplomatın karısı olan Clarissa cesedi bulduktan sonra olayı kendi yöntemleriyle çözmeye çalışıyor ancak bir polis müfettişi olayın kokusunu alınca işler karışıyor.

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