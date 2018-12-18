Ahmet Nazif’in Bilinmeyen Seyahatnamesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yayın yapan Şehir Dergisi, Aralık sayısında Osmanlı devlet adamı, hattat ve yazar Ahmet Nazif Efendi’nin bugüne dek bilinmeyen bir eserini yayınladı. Ahmet Nazif Efendi’nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı “Sis Seyahatnamesi”nde 1908 yılında Kayseri’den Adana’ya yapılan bir yolculuk anlatılıyor.

Sis Seyahatnamesi, derginin yayın yönetmeni Dursun Çiçek tarafından keşfedildi. Sahaf Batuhan Yüksel’in, kitabı Çiçek’e ulaştırmasıyla süreç başladı. Serdar Kozan, Mehmet Çayır ve Dursun Çiçek tarafından yürütülen çalışmayla seyahatnamenin Ahmet Nazif Efendi’ye ait olduğu tescillendi.

Çiçek, seyahatnamenin önemini şöyle anlattı: “Ahmet Nazif Efendi bir devlet görevlisi. Erzak almaya giderken yol boyunca gördüklerini anlatmış. Sosyal tarih ve kültür tarihi açısından ve bir devlet adamının Osmanlı’daki toplumsal, kültürel yapıyı ve coğrafyayı anlatması bakımından önemli.”

Ahmet Nazif Efendi kimdi?

1860-1914 yılları arasında yaşayan Ahmet Nazif Efendi; çok yönlü bir kişilikti. Memuriyetin yanı sıra ders verecek derecede bir hattat, dergilerde yer bulacak kadar şair, Kayseri’de ilk müzecilik çalışmalarını başlatan bir müzeci, aynı zamanda bir koleksiyoner, yazı işleri müdürlüğü yapan bir gazeteci ve hepsinden daha mühim olmak üzere tarihçiydi.