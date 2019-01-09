Altın Küre En İyi Senaryo ödülü Green Book’a

Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen 76. Altın Küre ödülleri Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Geceye, 3 dalda ödül kazanan “Green Book” (Yeşil Rehber) adlı film damga vurdu. Viggo Mortinson ve 2017 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan Mahershala Ali’nin başrollerinde yer aldığı filmin senaryosu gerçek, yaşanmış bir hikayeye dayanıyor. 1960’lı yıllarda ABD’nin güneyinde bir tura çıkan ünlü bir siyah piyanistle ve onun beyaz şoförünün öyküsünü anlatan film izleyiciyi köleliğin 100 yıl önce yasaklandığı ama ırkçılığın bitmediği, ülkenin güneyinde sivil alanda ayrımcılığın, farklı ten rengi nedeniyle aşağılanmanın diz boyu olduğu yıllara götürüyor. Green Book (Yeşil Rehber); En iyi Müzikal/Komedi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Senaryo olmak üzere 3 kategoride ödül aldı.