Kaleme aldığı çocuk kitaplarıyla dünyaya yayılan bir üne kavuşan yazar, şair ve karikatürist Dr. Seuss'un artık kendisine adanmış bir müzesi var! Dr. Seuss'un İnanılmaz Dünyası adını taşıyan müze tam adı Theodor Seuss Geisel olan yazarın hikayelerini çocuklara ve ailelerine tanıtmak, okuma sevgisini teşvik etmek ve okuma yazma becerilerini geliştirmek üzere kuruldu.

Birinci katta yer alan yaklaşık 297 metrekare büyüklüğündeki sergi alanı yeni sesler ve sözcükler öğrenmek, kafiyeli oyunlar oynamak, hikayeler üretmek ve yaratıcı düşünceyi ve ekip çalışmasını teşfik eden aktiviteler düzenlemek üzere tahsis edilmiş.

İkinci kat ise yazarın hatıra niteliğindeki eşyalarına ayrılmış durumda. Burada sergilenen eşyalar arasında orijinal yağlı boya resimler, palyaço şapkaları ve papyonlardan oluşan bir koleksiyon ve yazarın çalışma odasında kullandığı mobilyaları bulunuyor. Müze Springfield, Massachusetts'te ziyaretçilerini bekliyor.





Kaynak: Boston Globe