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    08-05-2018

						
Amy Adams "Penceredeki Kadın" olacak

						

							
							

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A.J. Finn’in New York Times çok satanlar listesinde uzun süre başı çeken ve 38 ülkede yayımlanarak geniş kitlelere ulaşan gerilim romanı Penceredeki Kadın da sinemaya uyarlanacak popüler romanlar kervanına katıldı.


Projenin yönetmen koltuğunda, Ian McEwan uyarlaması Kefaret’in ardından özgün Tolstoy yorumu Anna Karenina ile iyiden iyiye yıldızı parlayan Jow Wright oturacak. Başrolde ise Arrival, American Hustle, Nocturnal Animals gibi filmlerden tanıdığımız yıldız oyuncu Amy Adams yer alacak. Filmin senaryosu da emin ellerde gözüküyor. 2008 yılında tiyatro dalında Pulitzer Ödülü kazanan, oyunculuğuyla da tanıdığımız Tracy Letts, metni sinemanın gramerine aktaracak.
 
Görsel: Esra Kalay


Filmin 2019 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
 
 
 
 
 
 
SabitFikir arşivinden ek okuma: Feminizmin kapsama alanı dışındaki kadın
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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