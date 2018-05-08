Amy Adams "Penceredeki Kadın" olacak

A.J. Finn’in New York Times çok satanlar listesinde uzun süre başı çeken ve 38 ülkede yayımlanarak geniş kitlelere ulaşan gerilim romanı Penceredeki Kadın da sinemaya uyarlanacak popüler romanlar kervanına katıldı.
Projenin yönetmen koltuğunda, Ian McEwan uyarlaması Kefaret’in ardından özgün Tolstoy yorumu Anna Karenina ile iyiden iyiye yıldızı parlayan Jow Wright oturacak. Başrolde ise Arrival, American Hustle, Nocturnal Animals gibi filmlerden tanıdığımız yıldız oyuncu Amy Adams yer alacak. Filmin senaryosu da emin ellerde gözüküyor. 2008 yılında tiyatro dalında Pulitzer Ödülü kazanan, oyunculuğuyla da tanıdığımız Tracy Letts, metni sinemanın gramerine aktaracak.
Görsel: Esra Kalay
Filmin 2019 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
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