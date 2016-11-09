Anna Frank'ın el yazısıyla yazdığı şiir satışa çıkıyor

İkinci Dünya Savaşı sırasında, bir binada ailesiyle saklandığı süre zarfınca tuttuğu günlüğüyle bütün dünyada adını duyuran ve bir toplama kampında hayatını kaybeden Anna Frank'ın el yazısıyla yazdığı bir şiir açık artırma usulüyle satışa çıkarılıyor. Şiirin 1942 yılında Amsterdam'da, henüz Frank ailesi saklanmaya başlamadan önce yazıldığı biliniyor. Bubb Kuyper Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılan şiirin 30.000 ila 50.000 Euro arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Sekiz dizeden oluşan şiir Anna Frank'ın ablası Margot Frank'ın sınıf arkadaşı Jacqueline van Maarsen'e ait olan anı defterine yazılmış. Şiir 28 Mart 1942 tarihli. Aynı yılın Temmuz ayından itibaren Anna Frank ve ailesinin ailenin babası Otto Frank'ın ofisinin arkasındaki özel bir bölümde saklanmaya başladığı ve Anna Frank'ın da bugünkü ünün sağlayan günlüğü tutmaya başladığı biliniyor. Frank ailesi bu bölümde 1944 yılına dek saklanmayı başarmışlardı. Sonrasında yerlerinin açığa çıkmasıyla aile bireyleri tutuklanmış ve Auschwitz'e gönderilmişti. Daha sonra Bergen-Belsen Çalışma Kampı'na gönderilen Anna Frank Şubat 1945'te, henüz 15 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Kaynak: The Guardian